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Президент Xiaomi показал флагман Mi MIX 3, глава Honor - "магический" Magic 2

31.08.2018 09:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Президент Xiaomi Линь Бинь решил продемонстрировать, как будет выглядеть следующий огромный флагман Xiaomi — Mi MIX 3. Его фотографию он опубликовал в соцсети.

Президент Xiaomi показал флагман Mi MIX 3, глава Honor - "магический" Magic 2

Никаких подробностей о начинке он не сообщил, заявив что купить устройство можно будет в октябре. Интересно, что в новом флагмане отсутствует вырез в верхней части, зато присутствует полноценный динамик и, похоже, продвинутая система распознавания лиц.

Некоторые журналисты считают, что таким образом Линь Бинь захотел увести внимание аудитории от «магического» Honor Magic 2. Этот смартфон представил вчера в рамках IFA глава Honor.

Президент Xiaomi показал флагман Mi MIX 3, глава Honor - "магический" Magic 2

Президент Xiaomi показал флагман Mi MIX 3, глава Honor - "магический" Magic 2

Смартфон Honor интересен своим дисплеем на всю фронтальную поверхность и выдвигающимся блоком камер (похоже, мы возвращаемся к слайдерам).

Осень обещает быть жаркой.

 
 
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Президент Xiaomi Линь Бинь решил продемонстрировать, как будет выглядеть следующий огромный флагман Xiaomi — Mi MIX 3. Его фотографию он опубликовал в соцсети.
 
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