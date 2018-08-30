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Японцы на учениях применили неизвестное ранее оружие
31.08.2018 11:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Японские силы самообороны продемонстрировали бронеавтомобиль с неизвестной ранее системой радиоэлектронной борьбы во время учений Fuji Firepower 2018,
Новинка была замечена в городе Готтенба в префектуре Сидзуока возле горы Фудзи. По легенде учений, японские силы самообороны восстанавливали контроль над утраченными островами, занятыми вражескими силами.
Система размещена на среднем шасси грузовика Toyota Type 73 и называется NEWS (Network Electronic Warfare System). Новое оружие способно нарушать коммуникации и перехватывать переговоры противника, определять местоположение врага и сообщать о его перемещениях.
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Японские силы самообороны продемонстрировали бронеавтомобиль с неизвестной ранее системой радиоэлектронной борьбы во время учений Fuji Firepower 2018, сообщает Defence Blog.
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