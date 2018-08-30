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В российских Apple Watch нет гей-циферблата
31.08.2018 12:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
iOS-разработчик Гильерме Рэмбо (Guilherme Rambo) обратил внимание на интересный факт. В случае, если в iPhone выставлен регион «Россия», то в подключенных к нему часах пропадает циферблат gay pride с радужным ЛГБТ-оформлением.
Журналист The Verge
Скорее всего, это связано с Законом «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», который был принят в России в конце июня 2013 года. В Apple пока не прокомментировали ситуацию.
Ниже — популярные сейчас модели Apple Watch:
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iOS-разработчик Гильерме Рэмбо (Guilherme Rambo) обратил внимание на интересный факт. В случае, если в iPhone выставлен регион «Россия», то в подключенных к нему часах...
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