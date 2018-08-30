В российских Apple Watch нет гей-циферблата

iOS-разработчик Гильерме Рэмбо (Guilherme Rambo) обратил внимание на интересный факт. В случае, если в iPhone выставлен регион «Россия», то в подключенных к нему часах пропадает циферблат gay pride с радужным ЛГБТ-оформлением.

Журналист The Verge проверил это на собственном опыте. Сначала он добавил этот циферблат в свой список и проверил его наличие. А затем переключил в смартфоне локаль на «Россию». И циферблат исчез как из списка его циферблатов, так и из общего каталога программы Watch.

Скорее всего, это связано с Законом «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», который был принят в России в конце июня 2013 года. В Apple пока не прокомментировали ситуацию.

Ниже — популярные сейчас модели Apple Watch: