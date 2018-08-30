ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В российских Apple Watch нет гей-циферблата

31.08.2018 12:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

iOS-разработчик Гильерме Рэмбо (Guilherme Rambo) обратил внимание на интересный факт. В случае, если в iPhone выставлен регион «Россия», то в подключенных к нему часах пропадает циферблат gay pride с радужным ЛГБТ-оформлением.

Журналист The Verge проверил это на собственном опыте. Сначала он добавил этот циферблат в свой список и проверил его наличие. А затем переключил в смартфоне локаль на «Россию». И циферблат исчез как из списка его циферблатов, так и из общего каталога программы Watch.

Скорее всего, это связано с Законом «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», который был принят в России в конце июня 2013 года. В Apple пока не прокомментировали ситуацию.

Ниже — популярные сейчас модели Apple Watch:

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
iOS-разработчик Гильерме Рэмбо (Guilherme Rambo) обратил внимание на интересный факт. В случае, если в iPhone выставлен регион «Россия», то в подключенных к нему часах...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Японцы на учениях применили неизвестное ранее оружие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика