Семь самых худших военных операций в современной истории

Даже самые крупные державы, обладающие сильными армиями, иногда терпят поражения. Численное превосходство нивелируется технической оснащенностью врага, выучка и хорошая подготовка сталкиваются с невероятным упорством солдат противника. Портал BusinessInsider опубликовал рейтинг худших поражений в войне за всю современную историю.

Цусима

Иногда трудно вспомнить, что Российская империя имела мощный флот , заставляющий дрожать врагов. Все изменилось после сражения при Цусиме, когда Россия послала массивный флот для защиты своих владений в Корее от японской угрозы.



Фото: wikimedia.org

Японский флот, высланный навстречу оказался лучше: новые корабли, продуманная тактика, телеграф. Два флота встретились друг с другом 27 мая 1905 года. Японские боевые корабли были совершеннее, что позволяло им быстрее плавать и наносить существенный ущерб противнику огнем своей артиллерии.

На руку японцам был и сильный туман: пользуясь телеграфом, они могли свободно обмениваться сообщениями, а вот россияне, передававшие команды огнями и флагами, были в затруднительном положении. В результате сражения японцы потеряли три миноносца, русские — 21 корабль, среди них — шесть эскадренных броненосцев, броненосный крейсер, броненосец береговой обороны, три крейсера первого ранга и другие корабли.

Осада Эль-Кута

В 1915 году британско-индийский корпус под командованием генерала Таунсенда потерпел поражение от турецких войск в битве под Ктесифоном. Генерал принял решение отступать к городу-крепости Эль-Кута, чья архитектура позволяла успешно обороняться от численно превосходящего противника. До крепости добрались одиннадцать тысяч британских и индийских солдат.



Фото: wikimedia.org

Британцы отослали кавалерию и другие силы, которые могли быстро оторваться от преследовавших их турок. Османскими войсками командовал опытный немецкий генерал Кольмар фон дер Гольц. Первым делом он отрезал осажденных от реки и окружил город. Первоначально турок было около одиннадцати тысяч, но к ним постоянно подходили подкрепления.

Англичане трижды пытались деблокировать осажденный корпус Таунсенда, но каждый раз терпели неудачу. В конце концов защитники города вынуждены были капитулировать.

За все время сражений под Эль-Кута турки потеряли десять тысяч убитыми, потери англичан составили тридцать тысяч убитых и десять тысяч пленными, включая шесть генералов.

Итальянская кампания в Западной пустыне

Итальянское вторжение в Египет в 1940 году первоначально развивалось успешно. В сентябре 1940 года они продвигались по 19 км в день. Но во время военной кампании итальянские войска не соблюдали необходимое расстояние, на котором возможно было оказать друг другу поддержу, этим и воспользовались англичане при проведении операции «Компас». Также итальянские войска, приготовленные к наступлению, обладали недостаточным количеством вооружения и транспорта.



Фото: mihistory.kiev.ua

На фронте протяженностью примерно 70 км итальянцы не оборудовали ни одной позиции или хотя бы цепи опорных пунктов. Войска располагались в больших лагерях, отдаленных друг от друга на десятки километров.

Конечно, британцам такое положение вещей пришлось не по нраву (Египет формально считался независимым государством с 1922 года, однако функции его короля и парламента сильно ограничивались и в военном отношении Египет полностью подчинялся Великобритании. — Прим. ред.).

Первоначально британским командованием операция планировалась как короткое 5-дневное наступление с целью выбить итальянцев с территории Египта, однако в связи с достигнутым первоначальным успехом наступление было продолжено на территории Ливии.

Британские войска наносили удары по итальянцам с девятого декабря по девятое февраля 1941 года и потеряли около 600 солдат убитыми и пропавшими без вести. Потери итальянцев — пять тысяч убитых, 125 000 пленных, 420 танков, 564 самолет и несколько городов, включая главный порт — Тобрук.

Битва за Францию

Французские военные догадывались, что вторжение немцев произойдет, вероятно, в 1940 году. Они рассчитывали, что Арденнский лес совершенно непроходимый, а Бельгия сможет держаться неделями или даже месяцами, позволяя Франции развернуть войска. Ну и мощную линию Мажино забывать не стоит.



Немецкий танк 21 июня 1940 года пересекает реку Эна во Франции, за день до капитуляции страны. Фото: waralbum.ru

Немцы же доказали обратное: их танковые войска прошли Арденнский лес, а Бельгия продержалась всего пару дней. Франция, несмотря на то, что имела больше войск (ее техника к тому же превосходила немецкую), продержалась всего 46 дней. Немцы захватили 1,9 миллиона военнослужащих пленными, а также тысячи танков и самолетов.

Битва за Мидуэй

Это сражение могло бы стать для американцев вторым Перл-Харбором. Японцы планировали втянуть американский флот в битву, дав противнику ложную уверенность в победе, а затем ударить всеми силами и уничтожить американские авианосцы и окончательно нейтрализовать Тихоокеанский флот США.



Тяжелый крейсер Mikuma, потерянный в ходе сражения за Мидуэй. Фото: wiki.wargaming.net

Однако американцы смогли расшифровать японский код и узнать заранее о готовящейся операции. Решив действовать на опережение, они сами устроили засаду на японцев. Задействовав дополнительные авианосцы, американцы на самом атолле Мидуэй сосредоточили 120 самолетов.

Сражение произошло четвертого июня 1942 года. Хотя японские самолеты превосходили по численности американские, императорский флот потерпел поражение. Оба флота потеряли ряд кораблей, но если говорить об авианосцах, то потери США были в разы меньше японских. Японцы потеряли четыре тяжелых авианосца, 248 самолетов и лучших пилотов, американцы — 150 самолетов и один легкий авианосец. Это сражение окончательно склонило баланс сил в Тихом океане в сторону США.

Битва за Сталинград

Немецкое вторжение в Советский Союз сопровождалось массой ужасных предположений, например, что славяне расово уступают немцам, их армия плохо скоординирована и обратится в бегство после столкновения с немецкими бронированными клиньями.



Фото: russian7.ru

Но случилось обратное: советские солдаты дрались за каждый клочок своей земли, а Сталинград, возможно, стал самым худшим кошмаром для немцев. Шесть месяцев немцы пытались пробиться сквозь город, улица за улицей, местами у них это не получалось вовсе. В «доме Павлова», который пехотный взвод превратил в крепость, советские бойцы в течение 58 дней держались против немецких танковых формирований.

Немцы бросили против защитников города более миллиона солдат и офицеров и потеряли 800 000 из них убитыми, пленными и ранеными (по другим данным, более 1,5 млн — прим. ред.). Победа позволила СССР перейти в наступление и начать оттеснять немцев обратно к Берлину.

Голландская операция (Market Garden)

В 1944 году американцы планировали закончить войну до Рождества — вывести из строя немецкую промышленность и войти в Берлин к декабрю, сделав таким образом всем союзным гражданам лучший в мире рождественский подарок.



Фото: airborne-museum.org

В плане под названием «Маркет» предусматривалась высадка воздушного десанта в юго-восточной части Нидерландов на участке Эйндховен — Арнем. Удаление мест выброски от линии фронта — 60−90 км. Главная цель — захват мостов через реки Доммель, Аа, Маас, канал Вильгельмины, канал Маас — Ваал и далее к Рейну.

Согласно операции Гарден основные силы 30-го корпуса должны были наступать на Эйндховен, Неймеген и Арнем на соединение с высадившимся десантом.

Наступление 17 сентября 1944 года не пошло так, как планировалось. Немецкие войска извлекли уроки из предыдущих операций союзников и по возможности укрепили мосты, которые при отступлении взорвали.

Захватить все ключевые мосты десантникам не удалось, поэтому механизированные части не смогли прийти им на помощь. Союзники потеряли более 15 тысяч солдат убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Цель операции не была достигнута, и война продлилась до 1945 года.