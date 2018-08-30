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Huawei представила почти флагманский смартфон Mate 20 Lite с четырьмя камерами

31.08.2018 20:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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16 октября Huawei представит новые топовые смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. В преддверии этого события производитель анонсировал упрощенную версию аппаратов — Mate 20 Lite. Об этом пишет 9to5google.com.

Huawei представила почти флагманский смартфон Mate 20 Lite с четырьмя камерами
Источник: GSMArena

Гаджет получил экран на 6,3 дюйма разрешением FHD+ (2340 на 1080 пикселей) и соотношением сторон 19,5:9. В верхней части панели есть вырез для двух фронтальных камер на 24 и 2 Мп. Разрешение пары основных фотомодулей составляет 20 и 2 Мп. В обоих случаях дополнительные датчики служат для размытия фона.

В наличии и искусственный интеллект для улучшения качества финальных снимков через автоматическое узнавание объектов в кадре. ИИ также используется для оптимизации работы игр, помощи при покупках через определение вещей, а также шумоподавления при звонках.

Huawei представила почти флагманский смартфон Mate 20 Lite с четырьмя камерами
Источник: GSMArena

Устройство работает на процессоре Kirin 710 вместе с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Последняя расширяется через карты microSD. Емкость встроенного аккумулятора — 3750 мАч, поддерживается быстрая зарядка.

Сзади есть сканер отпечатков пальцев, но разблокировать смартфон можно и по лицу. Операционная система — Android 8.2 с оболочкой EMUI 8.2.

В Великобритании продажи стартуют по цене от 420 евро.

Смотрите, сколько у нас стоят другие телефоны Huawei:

 
 
Ссылка на источник 93
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16 октября Huawei представит новые топовые смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. В преддверии этого события производитель анонсировал упрощенную версию аппаратов — Mate 20 Lite....
 
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