Huawei анонсировала мощнейший процессор с двойным искусственным интеллектом

На выставке IFA 2018 в Берлине компания Huawei анонсировала топовый мобильный процессор для своих еще не представленных смартфонов — Kirin 980. Об этом сообщает The Verge.





Процессор выполнен по 7-нм техпроцессу. В компании заявляют, что в сравнении с их предыдущими 10-нм чипами производительность выросла на 20%, а энергоэффективность — на 40%. Kirin 980 состоит из высокопроизводительных ядер Cortex A76, а также более «экономичных» Cortex A55. Графика — Mali-G76.

Еще одна особенность чипа — двойной NPU-сопроцессор искусственного интеллекта (AI). Kirin 980 способен распознать до 4600 изображений в минуту. Для сравнения: нынешний топовый процессор Qualcomm — Snapdragon 845 — может распознать до 2370 изображений за это же количество времени, Apple A11 — до 1458.

В наличии модем с LTE Cat.21, дающий пиковую скорость скачивания в 1,4 Гбит/с, и поддержка оперативной памяти LPDDR4X (2133 МГц).

Компания интегрировала в Kirin 980 систему стабилизации изображения, включающую технологию воспроизведения цветов в HDR. Функция способна управлять контрастом, подсвечивая объекты в различных частях снимка. Есть также режимы с продвинутым подавлением шумов и отслеживанием движения в кадре.

Первыми смартфонами с Kirin 980 станут Mate 20 и Mate 20 Pro, официальная презентация которых состоится 16 октября в Лондоне.

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