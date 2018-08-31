С сегодняшнего дня дорожают услуги связи

С 1 сентября вырастет стоимость услуг связи и мобильных операторов МТС и velcom. Подорожание составит до 2,9% к уровню текущих тарифов. Также больше платить придется за доступ в интернет по некоторым тарифам от «Белтелекома».
МТС
Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений.
Ниже приводим изменения в актуальных и популярных тарифах для физлиц в рублях.
Оператор утверждает, что размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера белорусских абонентов, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц увеличатся не более чем на 2,9%.
При этом без изменений останутся стоимость тарифных планов фиксированной связи, абонентская плата тарифного плана lemon, размер платы за активацию бонусов тарифных планов «Турист», «Связь без обязательств», тарифы на услуги роуминга, стоимость пакетов и тарифных планов, включающих минуты, SMS, интернет-трафик для использования в роуминге.
Комфорт
Было, руб
Стало, руб
Абонплата
11,11
11,43
Звонок на другие сети
0,1459
0,1501
СМС
0,0449
0,0462
Комфорт 2
Было
Стало
Абонплата
16,72
17,2
Звонок на другие сети
0,1122
0,1154
СМС
0,0449
0,0462
Комфорт 4
Было
Стало
Абонплата
18,97
19,52
Звонок на другие сети
0,0898
0,0924
СМС
0,0449
0,0462
Комфорт 8
Было
Стало
Абонплата
24,58
25,29
Звонок на другие сети
0,0898
0,0924
СМС
0,0449
0,0462
Лайт
Было
Стало
Абонплата
8,39
8,63
Звонок внутри сети (2G)
0,0448
0,046
Звонок на другие сети
0,1684
0,1732
СМС
0,0449
0,0462
Smart Бесконечный
Было
Стало
Абонплата
56,02
57,64
Звонок на другие сети
0,0898
0,0924
СМС
0,0449
0,0462
Бизнес-класс
Было
Стало
Абонплата
112,15
115,4
СМС
0,0449
0,0462
В твоем ритме
Было
Стало
Абонплата
10,66
10,96
Звонок внутри сети
0,0616
0,0633
Звонок на другие сети
0,0616
0,0633
СМС (свыше 500 в месяц)
0,0449
0,0462
lemon
Было
Стало
Абонплата
29,9
29,9
Звонок внутри сети или в другую сеть
(сверх включенного пакета)
0,07
0,072
СМС
0,0449
0,0462
Тарифные планы линейки WEB (абонплата)
Было
Стало
WEB 10 + voka
15,6
16,05
Супер WEB 5
8,75
9
Супер WEB 10
12,87
13,24
Супер WEB 30
20,08
20,66
WEB Легкий
1,9
1,95
WEB Танкисты
10,88
11,19
Подробно с новыми тарифами можно ознакомиться, перейдя по ссылкам velcom и «ПРИВЕТ».
Белтелеком
С 1 сентября будет повышена стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции.
К примеру, абонентская плата ADSL-тарифа «Домосед старт» вырастет с 15,5 до 15,7 рубля в месяц, «Домосед XXL» — с 17 до 17,5 рубля. Ежемесячный платеж за «Комфорт экспресс» увеличится с 9 до 9,5 рубля, «Рекорд 10» — с 17,1 до 18 рублей, а «Рекорд 50 new» — с 23,5 до 24 рублей. Пакеты «Ясна» не подорожали.
Подробно с обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.
Повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга.