С сегодняшнего дня дорожают услуги связи

С 1 сентября вырастет стоимость услуг связи и мобильных операторов МТС и velcom. Подорожание составит до 2,9% к уровню текущих тарифов. Также больше платить придется за доступ в интернет по некоторым тарифам от «Белтелекома».

МТС

Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений.

Ниже приводим изменения в актуальных и популярных тарифах для физлиц в рублях.

«Безлимитище» Было, руб Стало, руб Абонплата 16,37 16,84 Звонок внутри сети (сверх пакета) 0,0309 0,0317 Звонок на другие сети 0,0721 0,0741 СМС 0,0515 0,053 «4G лайт» Было Стало Абонплата 5,9 6,24 Звонок внутри сети 0,0448 0,046 Звонок на другие сети 0,1122 0,1154 СМС 0,056 0,0575 «4G мини» Было Стало Абонплата 12, 25 12,6 Звонок внутри сети 0,0334 0,0343 Звонок на другие сети 0,0782 0,0804 СМС 0,056 0,0575 «4G макси» Было Стало Абонплата 18,43 18,95 Звонок внутри сети 0,0041 0,0042 Звонок на другие сети 0,0669 0,0688 СМС 0,056 0,0575 «4G мега» Было Стало Абонплата 27,7 28,5 Звонок внутри сети 0,0051 0,0052 Звонок на другие сети 0,0782 0,0804 СМС 0,056 0,0575 «Отличный» Было Стало Абонплата 9,06 9,32 Звонок внутри сети (первая минута разговора / со второй) 0,0448 / 0 0,046 / 0 Звонок на другие сети (первые 60 минут в месяц / с 61-й) 0,0448 / 0,0896 0,046 / 0,0921 СМС 0,022 0,0225 «Легко сказать» Было Стало Абонплата 0,607 0,62 Звонок внутри сети (первые 3 минуты в день / с 4-й) 0,0782 / 0,0278 0,0804 / 0,0286 Звонок на другие сети 0,157 0,1615 СМС 0,022 0,0225 «Общайся» Было Стало Абонплата 6,48 6,66 Звонок внутри сети (первые две минуты разговора / с третьей) 0,0669 / 0 0,0688 / 0 Звонок на другие сети 0,123 0,1265 СМС 0,056 0,0575 ULTRA Было Стало Абонплата 49,38 50,8 Звонок внутри сети 0,0221 0,0227 Звонок на другие сети 0,0896 0,0921 СМС 0,0445 0,0455 «Интернет» Было Стало Интернет Mini (4 ГБ трафика в месяц) 8,13 8,36 Интернет Midi (8 ГБ в месяц) 10,6 10,9 Интернет Maxi (12 Гб в месяц) 14,57 14,95 БИТ (100 МБ в сутки на неограниченной скорости) 8,75 8,95 СуперБИТ (250 МБ в сутки) 16,32 16,75 Безлимит VIP (1 ГБ в сутки) 29,2 29,9

«Открытый интернет»

(объем трафика) Было Стало

на всех тарифах,

кроме «Интернет» 0 — 100 МБ 1,64 1,68 101 — 500 МБ 3,34 3,43 501 МБ — 2 ГБ 7,82 8,04 2 ГБ — 5 ГБ 11,22 11,54 5 ГБ — 10 ГБ 16,84 17,32 10 ГБ — 15 ГБ 22,45 23,1 15 ГБ — 30 ГБ 39,29 40,4 30 ГБ — 60 ГБ 56,13 57,75 более 60 ГБ 100 100

Подробно о новшествах можно узнать тут — для физических и юридических лиц.

velcom

Оператор утверждает, что размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера белорусских абонентов, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц увеличатся не более чем на 2,9%.

При этом без изменений останутся стоимость тарифных планов фиксированной связи, абонентская плата тарифного плана lemon, размер платы за активацию бонусов тарифных планов «Турист», «Связь без обязательств», тарифы на услуги роуминга, стоимость пакетов и тарифных планов, включающих минуты, SMS, интернет-трафик для использования в роуминге.

Комфорт Было, руб Стало, руб Абонплата 11,11 11,43 Звонок на другие сети 0,1459 0,1501 СМС 0,0449 0,0462 Комфорт 2 Было Стало Абонплата 16,72 17,2 Звонок на другие сети 0,1122 0,1154 СМС 0,0449 0,0462 Комфорт 4 Было Стало Абонплата 18,97 19,52 Звонок на другие сети 0,0898 0,0924 СМС 0,0449 0,0462 Комфорт 8 Было Стало Абонплата 24,58 25,29 Звонок на другие сети 0,0898 0,0924 СМС 0,0449 0,0462 Лайт Было Стало Абонплата 8,39 8,63 Звонок внутри сети (2G) 0,0448 0,046 Звонок на другие сети 0,1684 0,1732 СМС 0,0449 0,0462 Smart Бесконечный Было Стало Абонплата 56,02 57,64 Звонок на другие сети 0,0898 0,0924 СМС 0,0449 0,0462 Бизнес-класс Было Стало Абонплата 112,15 115,4 СМС 0,0449 0,0462 В твоем ритме Было Стало Абонплата 10,66 10,96 Звонок внутри сети 0,0616 0,0633 Звонок на другие сети 0,0616 0,0633 СМС (свыше 500 в месяц) 0,0449 0,0462 lemon Было Стало Абонплата 29,9 29,9 Звонок внутри сети или в другую сеть (сверх включенного пакета) 0,07 0,072 СМС 0,0449 0,0462 Тарифные планы линейки WEB (абонплата) Было Стало WEB 10 + voka 15,6 16,05 Супер WEB 5 8,75 9 Супер WEB 10 12,87 13,24 Супер WEB 30 20,08 20,66 WEB Легкий 1,9 1,95 WEB Танкисты 10,88 11,19

Подробно с новыми тарифами можно ознакомиться, перейдя по ссылкам velcom и « ПРИВЕТ ».

Белтелеком

С 1 сентября будет повышена стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции.

К примеру, абонентская плата ADSL-тарифа «Домосед старт» вырастет с 15,5 до 15,7 рубля в месяц, «Домосед XXL» — с 17 до 17,5 рубля. Ежемесячный платеж за «Комфорт экспресс» увеличится с 9 до 9,5 рубля, «Рекорд 10» — с 17,1 до 18 рублей, а «Рекорд 50 new» — с 23,5 до 24 рублей. Пакеты «Ясна» не подорожали.

Подробно с обновленными тарифами можно ознакомиться здесь .

Повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга.