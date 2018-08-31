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С сегодняшнего дня дорожают услуги связи

01.09.2018 11:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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С 1 сентября вырастет стоимость услуг связи и мобильных операторов МТС и velcom. Подорожание составит до 2,9% к уровню текущих тарифов. Также больше платить придется за доступ в интернет по некоторым тарифам от «Белтелекома».

МТС

Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений.

Ниже приводим изменения в актуальных и популярных тарифах для физлиц в рублях.

«Безлимитище»
Было, руб
Стало, руб
Абонплата
 16,37
16,84
Звонок внутри сети (сверх пакета)
 0,0309 0,0317
Звонок на другие сети
 0,0721
0,0741
СМС
 0,0515
0,053
     
«4G лайт»
Было
Стало
Абонплата
 5,9
6,24
Звонок внутри сети
 0,0448
0,046
Звонок на другие сети
 0,1122
0,1154
СМС
 0,056
0,0575
     
«4G мини»
Было
Стало
Абонплата
 12,25
12,6
Звонок внутри сети
 0,0334
0,0343
Звонок на другие сети
 0,0782
0,0804
СМС
 0,056
0,0575
     
«4G макси»
Было
Стало
Абонплата
 18,43
18,95
Звонок внутри сети
 0,0041
0,0042
Звонок на другие сети
 0,0669
0,0688
СМС
 0,056
0,0575
     
«4G мега»
Было
Стало
Абонплата
 27,7
28,5
Звонок внутри сети
 0,0051
0,0052
Звонок на другие сети
 0,0782
0,0804
СМС
 0,056
0,0575
     
«Отличный»
Было
Стало
Абонплата
 9,06
9,32
Звонок внутри сети
(первая минута разговора / со второй)
 0,0448 / 0
0,046 / 0
Звонок на другие сети
(первые 60 минут в месяц / с 61-й)
 0,0448 / 0,0896
0,046 / 0,0921
СМС
 0,022
0,0225
     
«Легко сказать»
Было
Стало
Абонплата
 0,607
0,62
Звонок внутри сети
(первые 3 минуты в день / с 4-й)
 0,0782 / 0,0278
0,0804 / 0,0286
Звонок на другие сети
 0,157
0,1615
СМС
 0,022
0,0225
     
«Общайся»
Было
Стало
Абонплата
 6,48
6,66
Звонок внутри сети
(первые две минуты разговора / с третьей)
 0,0669 / 0
0,0688 / 0
Звонок на другие сети
 0,123
0,1265
СМС
 0,056
0,0575
     
ULTRA
Было
Стало
Абонплата
 49,38
50,8
Звонок внутри сети
 0,0221
0,0227
Звонок на другие сети
 0,0896
0,0921
СМС
 0,0445
0,0455
     

«Интернет»

Было

Стало
Интернет Mini (4 ГБ трафика в месяц) 8,13

8,36
Интернет Midi (8 ГБ в месяц) 10,6

10,9
Интернет Maxi (12 Гб в месяц) 14,57

14,95
БИТ (100 МБ в сутки на неограниченной скорости) 8,75

8,95
СуперБИТ (250 МБ в сутки) 16,32

16,75
Безлимит VIP (1 ГБ в сутки) 29,2

29,9

«Открытый интернет»
(объем трафика)

Было

Стало
на всех тарифах,
кроме «Интернет»

0 — 100 МБ

 1,64

1,68

101 — 500 МБ

 3,34

3,43

501 МБ — 2 ГБ

 7,82

8,04

2 ГБ — 5 ГБ

 11,22

11,54

5 ГБ — 10 ГБ

 16,84

17,32

10 ГБ — 15 ГБ

 22,45

23,1

15 ГБ — 30 ГБ

 39,29

40,4

30 ГБ — 60 ГБ

 56,13

57,75

более 60 ГБ

100

100

Подробно о новшествах можно узнать тут — для физических и юридических лиц.

velcom

Оператор утверждает, что размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера белорусских абонентов, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц увеличатся не более чем на 2,9%.

При этом без изменений останутся стоимость тарифных планов фиксированной связи, абонентская плата тарифного плана lemon, размер платы за активацию бонусов тарифных планов «Турист», «Связь без обязательств», тарифы на услуги роуминга, стоимость пакетов и тарифных планов, включающих минуты, SMS, интернет-трафик для использования в роуминге.

Комфорт
Было, руб
Стало, руб
Абонплата
 11,11 11,43
Звонок на другие сети
 0,1459 0,1501
СМС
 0,0449 0,0462
     
Комфорт 2
Было
Стало
Абонплата
 16,72 17,2
Звонок на другие сети
 0,1122 0,1154
СМС
 0,0449 0,0462
     
Комфорт 4
Было
Стало
Абонплата
 18,97 19,52
Звонок на другие сети
 0,0898 0,0924
СМС
 0,0449 0,0462
     
Комфорт 8
Было
Стало
Абонплата
 24,58 25,29
Звонок на другие сети
 0,0898 0,0924
СМС
 0,0449 0,0462
     
Лайт
Было
Стало
Абонплата
 8,39 8,63
Звонок внутри сети (2G)
 0,0448 0,046
Звонок на другие сети
 0,1684 0,1732
СМС
 0,0449 0,0462
     
Smart Бесконечный
Было
Стало
Абонплата
 56,02 57,64
Звонок на другие сети
 0,0898 0,0924
СМС
 0,0449 0,0462
     
Бизнес-класс
Было
Стало
Абонплата
 112,15 115,4
СМС
 0,0449 0,0462
     
В твоем ритме
Было
Стало
Абонплата
 10,66 10,96
Звонок внутри сети
 0,0616 0,0633
Звонок на другие сети
 0,0616 0,0633
СМС (свыше 500 в месяц)
 0,0449 0,0462
     
lemon
 Было
Стало
Абонплата 29,9 29,9
Звонок внутри сети или в другую сеть
(сверх включенного пакета)
 0,07 0,072
СМС
 0,0449 0,0462
   
 
Тарифные планы линейки WEB (абонплата)
Было
Стало
WEB 10 + voka
 15,6 16,05
Супер WEB 5 8,75 9
Супер WEB 10 12,87 13,24
Супер WEB 30 20,08 20,66
WEB Легкий
 1,9 1,95
WEB Танкисты
 10,88 11,19

Подробно с новыми тарифами можно ознакомиться, перейдя по ссылкам velcom и «ПРИВЕТ».

Белтелеком

С 1 сентября будет повышена стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции.

К примеру, абонентская плата ADSL-тарифа «Домосед старт» вырастет с 15,5 до 15,7 рубля в месяц, «Домосед XXL» — с 17 до 17,5 рубля. Ежемесячный платеж за «Комфорт экспресс» увеличится с 9 до 9,5 рубля, «Рекорд 10» — с 17,1 до 18 рублей, а «Рекорд 50 new» — с 23,5 до 24 рублей. Пакеты «Ясна» не подорожали.

Подробно с обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.

Повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга.

 
 
Ссылка на источник 53
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С 1 сентября вырастет стоимость услуг связи и мобильных операторов МТС и velcom. Подорожание составит до 2,9% к уровню текущих тарифов. Также больше платить придется...
 
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