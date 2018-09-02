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Флагманский смартфон Huawei Mate 20 засветился на "живых" снимках до анонса
03.09.2018 09:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
16 октября компания Huawei в Лондоне представит новые топовые смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. За полтора месяца до анонса «шпионские» фотографии одного из устройств попали в Сеть,
На фотографиях смартфон (скорее всего, Mate 20 Pro) заключен в защитный чехол, но основную дизайнерскую фишку в виде тройной основной камеры рассмотреть можно. Фотомодули расположены в центре задней панели в виде квадрата, там же находится вспышка. Это соответствует ранее появившейся информации о «внешности» аппарата.
Правда, в предыдущих «утечках» говорилось, что под встроенной основной камерой расположится сканер отпечатков пальцев. На нынешних снимках дактилоскопического сенсора нет. Возможно, производитель встроит его в дисплей.
К предполагаемым техническим характеристикам Mate 20 относится 6,3-дюймовый дисплей (2244 на 1080 пикселей) с AMOLED-матрицей, процессор Kirin 980, а также аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Операционная система — Android 9.
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16 октября компания Huawei в Лондоне представит новые топовые смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. За полтора месяца до анонса «шпионские» фотографии одного из устройств...
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