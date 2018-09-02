16 октября компания Huawei в Лондоне представит новые топовые смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. За полтора месяца до анонса «шпионские» фотографии одного из устройств попали в Сеть, пишет GSMArena.





На фотографиях смартфон (скорее всего, Mate 20 Pro) заключен в защитный чехол, но основную дизайнерскую фишку в виде тройной основной камеры рассмотреть можно. Фотомодули расположены в центре задней панели в виде квадрата, там же находится вспышка. Это соответствует ранее появившейся информации о «внешности» аппарата.

Правда, в предыдущих «утечках» говорилось, что под встроенной основной камерой расположится сканер отпечатков пальцев. На нынешних снимках дактилоскопического сенсора нет. Возможно, производитель встроит его в дисплей.























Кроме того, рядом с портом USB Type-C нет прорези для мультимедийного динамика, а 3,5-мм разъем для наушников находится на верхней грани смартфона. В нынешнем Huawei Mate 10 Pro гарнитура подключается через переходник или беспроводным способом по Bluetooth.

К предполагаемым техническим характеристикам Mate 20 относится 6,3-дюймовый дисплей (2244 на 1080 пикселей) с AMOLED-матрицей, процессор Kirin 980, а также аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Операционная система — Android 9.

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