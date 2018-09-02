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Флагманский смартфон Huawei Mate 20 засветился на "живых" снимках до анонса

03.09.2018 09:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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16 октября компания Huawei в Лондоне представит новые топовые смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. За полтора месяца до анонса «шпионские» фотографии одного из устройств попали в Сеть, пишет GSMArena.

Флагманский смартфон Huawei Mate 20 засветился на "живых" снимках до анонса

На фотографиях смартфон (скорее всего, Mate 20 Pro) заключен в защитный чехол, но основную дизайнерскую фишку в виде тройной основной камеры рассмотреть можно. Фотомодули расположены в центре задней панели в виде квадрата, там же находится вспышка. Это соответствует ранее появившейся информации о «внешности» аппарата.

Правда, в предыдущих «утечках» говорилось, что под встроенной основной камерой расположится сканер отпечатков пальцев. На нынешних снимках дактилоскопического сенсора нет. Возможно, производитель встроит его в дисплей.

Флагманский смартфон Huawei Mate 20 засветился на "живых" снимках до анонса

Флагманский смартфон Huawei Mate 20 засветился на "живых" снимках до анонса

Флагманский смартфон Huawei Mate 20 засветился на "живых" снимках до анонса

Флагманский смартфон Huawei Mate 20 засветился на "живых" снимках до анонса

Флагманский смартфон Huawei Mate 20 засветился на "живых" снимках до анонса


Кроме того, рядом с портом USB Type-C нет прорези для мультимедийного динамика, а 3,5-мм разъем для наушников находится на верхней грани смартфона. В нынешнем Huawei Mate 10 Pro гарнитура подключается через переходник или беспроводным способом по Bluetooth.

К предполагаемым техническим характеристикам Mate 20 относится 6,3-дюймовый дисплей (2244 на 1080 пикселей) с AMOLED-матрицей, процессор Kirin 980, а также аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Операционная система — Android 9.

Смотрите, сколько у нас стоят другие телефоны Huawei:

 
 
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16 октября компания Huawei в Лондоне представит новые топовые смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. За полтора месяца до анонса «шпионские» фотографии одного из устройств...
 
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