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Фотографии рассекреченного танка "объект 490" появились в Сети
03.09.2018 10:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Фотографии некогда секретной советской разработки — танка «объект 490» — были опубликованы в Сети,
Существовало два варианта танка: «Объект 490» с экипажем из двух человек и «Объект 490А» с тремя членами экипажа. Первая версия предусматривала разделение корпуса на изолированные друг от друга отсеки. Впереди размещался топливный отсек, который отделялся бронированной перегородкой.
Экипаж находился в центральной части и был защищен основным комбинированным бронированием, а также экранированной броней носового узла с топливом. Боекомплект был изолирован — между башенным автоматом заряжания и боевым отделением имелась бронепреграда, препятствующая уничтожению танка.
«Объект 490А» был повыше и попроще компоновкой: место механика-водителя находилось по левую сторону, а справа находился топливный бак на 1290 литров. Командир находился в боевом отделении над наводчиком слева от пушки. Посадка и высадка из машины происходила через люк в башне. Основным вооружением танка стало 125-миллиметровое орудие повышенной мощности 2А66.
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Фотографии некогда секретной советской разработки — танка «объект 490» — были опубликованы в Сети, сообщает «Российская газета». Машина была разработана...
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