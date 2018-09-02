Фотографии некогда секретной советской разработки — танка «объект 490» — были опубликованы в Сети, сообщает «Российская газета». Машина была разработана харьковскими конструкторами в рамках начатой еще в 1970 годах масштабной программы по созданию основного боевого танка нового поколения.



Фото: andrei-bt.livejournal.com

Существовало два варианта танка: «Объект 490» с экипажем из двух человек и «Объект 490А» с тремя членами экипажа. Первая версия предусматривала разделение корпуса на изолированные друг от друга отсеки. Впереди размещался топливный отсек, который отделялся бронированной перегородкой.



Фото: andrei-bt.livejournal.com

Экипаж находился в центральной части и был защищен основным комбинированным бронированием, а также экранированной броней носового узла с топливом. Боекомплект был изолирован — между башенным автоматом заряжания и боевым отделением имелась бронепреграда, препятствующая уничтожению танка.

«Объект 490А» был повыше и попроще компоновкой: место механика-водителя находилось по левую сторону, а справа находился топливный бак на 1290 литров. Командир находился в боевом отделении над наводчиком слева от пушки. Посадка и высадка из машины происходила через люк в башне. Основным вооружением танка стало 125-миллиметровое орудие повышенной мощности 2А66.