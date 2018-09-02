Подсчитано сколько людей ежегодно гибнет от гражданского огнестрельного оружия

Американская медицинская ассоциация (JAMA) опубликовала статистическое исследование использования огнестрельного оружия гражданским населением. В докладе были проанализированы данные по 195 странам в период 1990—2016 годы.

Авторы доклада учитывали погибших в результате убийств, разбоев, домашнего насилия, суицидов и неосторожного обращения с оружием.





По данным JAMA ежегодно с 1990 по 2016 годы в мире погибали от 209 до 251 тысячи человек.

В лидерах по количеству погибших в 2016 году шесть стран: Бразилия (43,2 тысячи), США (37,2 тысячи), Мексика (15,4 тысяч), Колумбия (13,3 тысяч), Венесуэла (12,8 тысяч) и Гватемала (5,09 тысячи). На эти страны, где проживает всего 10% от мирового населения, пришлось 50,5% убитых из огнестрельного оружия. По данным исследователей, в 1990 году в Беларуси от огнестрельного оружия погибло 254 человека, а в 2016 — 169.

Чаще всего погибали люди возрастом от 20 до 24 лет, большая часть из которых — мужчины. Наибольшее число убийств на 100 тысяч человек населения зафиксировано в 2016 году в Сальвадоре (38,9), минимальное — в Сингапуре (0,1). Средний показатель по миру находится на уровне 3,6.

В Беларуси этот показатель в 2016 году составляет 1,7. Что меньше, чем соседей — в России — 2,9, Украине — 1,8. Для сравнения в США этот показатель составляет 12, во Франции — 3,2.

В исследованиях подчеркивается, что большое количество убийств не всегда связано с либерализмом в оружейном законодательстве. В некоторых странах, например, Бразилии или Мексике у населения на руках имеется большое количество незарегистрированного огнестрельного оружия, а власти неспособны справиться с организованной преступностью.