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Голосовой помощник "Алиса" заговорит по-белорусски
03.09.2018 13:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Голосовой помощник «Яндекса» — «Алиса» в скором времени заговорит на белорусском, украинском и казахском языкам. Об этом
Как рассказал собеседник издания, «Яндекс» хочет обучить помощника языкам стран СНГ, где у него есть значительная аудитория. Выход иностранных версий «Алисы» возможен уже в 2019 году.
Второй источник «Ведомостей» отметил, что речь идет пока что о локализации «Алисы» на украинском, белорусском и казахском языках.
Официальный представитель «Яндекса» Матвей Киреев подтвердил, что компания думает о масштабировании своего голосового помощника на другие языки, однако сейчас сосредоточена в первую очередь на русском. Точных планов перевода «Алисы» он не назвал.
Отметим, что в декабре прошлого года Михаил Биленко — руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» —
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Голосовой помощник «Яндекса» — «Алиса» в скором времени заговорит на белорусском, украинском и казахском языкам. Об этом сообщает газета «Ведомости»...
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