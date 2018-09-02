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Голосовой помощник "Алиса" заговорит по-белорусски

03.09.2018 13:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Голосовой помощник «Яндекса» — «Алиса» в скором времени заговорит на белорусском, украинском и казахском языкам. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Голосовой помощник "Алиса" заговорит по-белорусски

Как рассказал собеседник издания, «Яндекс» хочет обучить помощника языкам стран СНГ, где у него есть значительная аудитория. Выход иностранных версий «Алисы» возможен уже в 2019 году.

Второй источник «Ведомостей» отметил, что речь идет пока что о локализации «Алисы» на украинском, белорусском и казахском языках.

Официальный представитель «Яндекса» Матвей Киреев подтвердил, что компания думает о масштабировании своего голосового помощника на другие языки, однако сейчас сосредоточена в первую очередь на русском. Точных планов перевода «Алисы» он не назвал.

Отметим, что в декабре прошлого года Михаил Биленко — руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» — рассказал, что появление «Алисы» на белорусском зависит от самих белорусов: «Здесь нужно просто проделать много работы, чтобы распознавание было качественным. Это вопрос усилий и времени, а еще вопрос того, для скольких людей это не просто „хорошо бы иметь“, а „нельзя не иметь“. Поэтому мой призыв — пусть ваши пользователи больше говорят по-белорусски, учат белорусскому своих детей и пишут нам письма».

 
 
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Голосовой помощник «Яндекса» — «Алиса» в скором времени заговорит на белорусском, украинском и казахском языкам. Об этом сообщает газета «Ведомости»...
 
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