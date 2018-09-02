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Как румынский математик 14 раз выиграл в лотерею, не нарушая закон

03.09.2018 13:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В 1990-х румынский математик и экономист Стефан Мандель нашел способ обхитрить лотереи в Румынии, Австралии, Великобритании и США. Он привлек тысячи вкладчиков, сорвал несколько джекпотов, а после стал отшельником. Его историю рассказало издание The Hustle.

Как румынский математик 14 раз выиграл в лотерею, не нарушая закон
Фото: The Sydney Morning Herald / thehustle.co

«Алгоритм выбора чисел»

В конце 1960-х молодой экономист Стефан Мандель искал способ свести концы с концами. Его зарплата в Румынии составляла около 88 долларов, прокормить на эту сумму жену и двоих детей было сложно.

Мандель решил выиграть в лотерею. Он провел несколько лет за исследованиями теории вероятностей и разработал некий «алгоритм выбора чисел» на основе метода, который он назвал «комбинаторной конденсацией».

Математик утверждал, что может точно предсказать 5 из 6 выигрышных номеров. Это уменьшало количество потенциально выигрышных комбинаций с миллионов до тысяч. Вместе с друзьями он выкупил множество лотерейных билетов румынской лотереи, которые, по его мнению, имели шансы на победу.

В итоге его выигрыш составил 78 783 лей, или 19,3 тысячи долларов. После возмещения всех расходов у него осталось на руках около четырех тысяч долларов. Этого было достаточно, чтобы подкупить чиновников и бежать из Румынии.

«Лото-синдикат»

Мандель обосновался в Австралии. Там ему пришла в голову мысль, как наверняка выиграть джекпот: надо просто выкупить билеты со всеми комбинациями. В австралийской лотерее покупатель билета сам выбирает комбинацию из шести чисел от 1 до 54. Можно было распечатать билеты дома, а потом зарегистрировать и оплатить их в торговой точке.

Если выкупить по билету с каждой комбинацией, то главный приз точно будет разыгран, а прибыль составит приличную сумму, даже с учетом всех расходов, рассуждал Мандель. За несколько лет он убедил несколько сотен инвесторов объединить свои вложения и создать «лото-синдикат». Он автоматизировал процесс печати билетов: составил в одной комнате множество компьютеров и принтеров, которые изготавливали квитки с нужными комбинациями.

«Синдикат» выжидал, когда джекпот станет значительно больше суммарной стоимости всех билетов, а затем переходил к покупке тысяч билетов. Им удалось выиграть 12 лотерей в разных частях Австралии и Великобритании.

Многократные победы привлекли внимание австралийских чиновников. Сначала они запретили принимать билеты, распечатанные на принтере, а после — покупку большого количества билетов одним человеком.

Как румынский математик 14 раз выиграл в лотерею, не нарушая закон
Изображение: Donations_are_appreciated / pixabay.com

Тонна выигрышных билетов

Мандель нашел единомышленников в США и решил выиграть в лотерее Вирджинии. В ней нужно было выбрать числа от 1 до 44. Это значит, достаточно было выкупить «всего» 7 055 052 комбинаций.

Математик создал траст, в который более 2500 инвесторов вложили суммы от трех тысяч долларов. Так он собрал более 9 миллионов долларов. На складе в Мельбурне он установил 30 компьютеров и 12 лазерных принтеров. Он нанял 16 сотрудников, которые печатали 7-метровых полоски билетов, где предварительно были отмечены все комбинации. На это ушло 3 месяца. Потом тонну бумаги отправили в США, пересылка обошлась в 60 тысяч долларов.

12 февраля 1992 года джекпот лотереи Вирджинии достиг 27 миллионов долларов. Координатор американской кампании собрал команду из 35 курьеров. За два дня они оплатили билеты в 125 точках — на заправках и в супермаркетах. Правда, одна из сетей, принявших билеты Манделя, не смогла их обработать их все. В итоге в систему поступили данные только 5,5 миллионов билетов — 78% от общего количества.

15 февраля прошел розыгрыш лотереи: победный билет все-таки оказался в числе купленных. Команда Манделя выиграла 27 миллионов долларов, а также дополнительные призы на сумму в 900 тысяч долларов.

Четыре года разбирательств

Власти расценили действия Манделя как попытку обмануть лотерейную систему. Он стал фигурантом 4-летнего правового разбирательства, в котором участвовали 14 агентств из разных стран, включая ЦРУ и ФБР. В итоге ни сам математик, ни его траст не были признаны виновными в каких-либо нарушениях.

Мандель выручил более миллиона долларов на победе в лотерее Вирджинии. Правда, в дальнейшем он распорядился этими деньгами неразумно и в 1995 году объявил себя банкротом. Одна из его неудачных инвестиций завершилась 20-месячным тюремным заключением в Израиле.

Сейчас математик «на пенсии», он живет на тропическом острове Вануату у берегов Австралии. Он так и не раскрыл свой «алгоритм выбора чисел». После его побед большинство стран мира запретили массовую покупку лотерейных билетов.

«Я человек, который рискует, но рассчитывает шансы, — сказал он в интервью румынской газете Bursa. — Бриться — тоже лотерея. Всегда есть шанс, что я порежусь, получу заражение крови и умру. Но я все равно это делаю, ведь шансы в мою пользу».

 
 
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В 1990-х румынский математик и экономист Стефан Мандель нашел способ обхитрить лотереи в Румынии, Австралии, Великобритании и США. Он привлек тысячи вкладчиков,...
 
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