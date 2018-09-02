Не только iPhone: что покажет Apple на своей главной презентации года

12 сентября Apple проведет презентацию новых гаджетов, главными из которых станет тройка смартфонов iPhone. Мы решили собрать всю имеющуюся информацию о еще не анонсированных устройствах в один материал, основываясь на заметке западного издания engadget.





Три новых iPhone

В прошлом году дизайн iPhone X с вытянутым OLED-экраном и вырезом в его верхней части был, скорее, эксклюзивом в честь десятилетия смартфона, но в этом поколении устройств подобная «внешность» станет нормой для всей тройки.



Новые iPhone XS

Первый аппарат станет прямым продолжателем iPhone X с дисплеем диагональю в 5,8 дюймов, второй — увеличенной версией гаджета с OLED-экраном на 6,5 дюймов.

По последней информации, оба устройства назовут iPhone XS, и их получится купить в корпусах белого, черного и золотого цветов. От приставки Plus в названии большого аппарата производитель откажется.

В PhoneArena пишут, что увеличенный смартфон сможет запускать несколько приложений одновременно в ландшафтном режиме. Кроме того, аппарат получит аккумулятор большей емкости. По неподтвержденным данным, новинки также будут поддерживать стилус Apple Pencil.



Слева предполагаемый iPhone 6.5, справа iPhone 6.1

Из других ожидаемых нововведений — более мощный 7-нм процессор Apple A12, 4 ГБ оперативной памяти (вместо нынешних 3 ГБ). Основные камеры на задних панелях — двойные. Также говорится о более быстром LTE-соединении за счет чипов Intel.

Возможно, в комплект поставки новинок включат адаптеры питания с поддержкой быстрой зарядки (сейчас такие зарядные устройства продаются отдельно). USB-провод к адаптеру питания, скорее всего, будет подключаться через разъем USB-C. Это позволит подключать iPhone к MacBook напрямую, без переходников.



Справа предполагаемый iPhone 6.1

Третья новинка — iPhone с 6,1-дюймовым дисплеем и более простой IPS-матрицей. Гаджет сохранит систему разблокировки по лицу Face ID, как в двух старших моделях, а также процессор Apple A12. Оперативной памяти в устройстве будет меньше — 3 ГБ.

Кроме того, смартфон лишат функции беспроводной зарядки и распознавания силы нажатия на экран 3D Touch. Несущая рама будет алюминиевой, а не стальной. Основная камера — одинарная. Зато новинка будет доступна в корпусах разных цветов — например, синем, красном и оранжевом.





Скорее всего, 6,1-дюймовую и 6,5-дюймовую версии в некоторых регионах (например, в Китае и Индии) можно будет приобрести в модификациях с поддержкой двух SIM-карт. Возможно, определенные версии получат и виртуальные карты eSIM.

Предполагаемая цена iPhone 6.1 — 699−799 долларов, iPhone XS 5.8 — 899−949 долларов, iPhone XS 6.5 — от 999 долларов. Предзаказать новинки получится с 14 сентября, 18 сентября станет доступна iOS 12, а уже 21 сентября начнутся продажи смартфонов. Некоторые источники сообщают, что продажи iPhone 6.1 сдвинут на октябрь.

Apple Watch Series 4

Обновление коснется и «умных» часов производителя. Новая модель, скорее всего, получит экран большей диагонали (примерно на 15%).



Предполагаемые Apple Watch Series 4

По последней информации, габариты часов останутся прежними, а увеличить экран получится за счет более узких рамок вокруг дисплеев. PhoneArena пишет, что можно ожидать и батарей с большей емкостью, хотя на четыре дня автономной работы рассчитывать вряд ли придется.

Из неподтвержденной информации — отказ от физических клавиш управления. Им на смену придут клавиши с тактильной отдачей вместо настоящего нажатия. Подобная технология используется, например, в iPhone 7 и iPhone 8 в кнопках Home.

Благодаря последнему производитель сможет повысить надежность всей конструкции часов, освободить пространство под аккумуляторы, а также добавить сенсорные датчики сердечного ритма. Другие ожидаемые улучшения — новый процессор S-серии, поддержка Bluetooth 5, улучшение приема LTE-сигнала и появление версий с большим объемом памяти.

iPad Pro

Точного подтверждения анонса iPad на сентябрьской презентации пока нет. Возможно, их представят вместе с новыми Mac позже, в октябре.



Рендер с предполагаемым дизайном одного из новых iPad

Ожидается, что Apple покажет 11-дюймовую и 12,9-дюймовую версии планшетов без физической клавиши «Домой». На смену ей придут датчики TrueDepth для разблокировки по лицу Face ID, но выреза в экранах не будет.

Кроме того, матрицы экранов выполнят по привычной технологии IPS, ведь внедрение OLED-экранов необходимой диагонали может существенно удорожить устройства. Возможно, новинки также оборудуют мощнейшими процессорами Apple A12X, большим объемом оперативной памяти и улучшенными основными камерами. Возможно, производитель решит отказаться от 3,5-мм разъемов для наушников.

Таким образом, в новой продуктовой линейке планшетов Apple будут 7,9-дюймовые, 9,7-дюймовые, а также обновленные 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модификации.

AirPower и AirPods

Из-за производственных сложностей представленная еще в прошлом году станция беспроводной зарядки AirPower до сих пор не поступила в продажу. Скорее всего, на сентябрьском анонсе производитель наконец объявит, когда устройство станет доступно.



Apple AirPower

Минорные обновление (в частности — улучшение функции Hey Siri) получат и беспроводные наушники AirPods, но более существенных изменений вроде появления защиты от воды или технологии шумоподавления не стоит ожидать раньше 2019 года.

Новый iPhone SE и «бюджетный» MacBook

Целый ряд гаджетов Apple не обновлялся уже несколько лет, но их презентация, скорее всего, состоится на отдельном мероприятии в октябре. Впрочем, небольшой шанс анонса на ближайшей сентябрьской презентации всё же есть.

Например, Apple может представить следующую версию компьютера Mac mini, а также «бюджетный» MacBook Air с Retina-дисплеем. iPhone SE 2, по информации известного аналитика Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo), и вовсе не стоит ожидать до 2019 года.

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