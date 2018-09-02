Уничтожить 70 процентов населения: рассекречены планы нападения США на СССР

В рассекреченном комплексе документов единого интегрированного оперативного плана (Single Integrated Operational Plan, SIOP) 60-х годов прошлого века было предусмотрено несколько вариантов нанесения ядерных ударов по территории СССР и Китая. Выдержки из документов опубликовал сайт некоммерческой организации «Архив национальной безопасности».



SM-80 Minuteman перед запуском на мысе Канаверал, штат Флорида, 7 января 1963 года. Фото: nsarchive.gwu.edu

Существовал ряд планов уничтожения СССР. Например, в 1961 году удар по плану SIOP предполагал уничтожение 71% жителей советских городов, а по оценкам 1962-го — гибель около 70 миллионов граждан СССР.

В ранних версиях, датированных 1962 годом, предусматривался удар по носителям ядерного оружия (Task Alpha), по неядерным военным целям (Task Bravo) и по городским промышленным целям (Task Charlie).

Упреждающий удар Task Alpha, «самый маленький» вариант SIOP предусматривал применение 1750 единиц ядерного поражения против советских средств доставки ядерного оружия.

В план SIOP-64 были внесены коррективы с учетом напряженности в советско-китайских отношениях. По мнению аналитиков, была возможность напасть на СССР не затрагивая Китай. Например, новый Task Charlie предусматривал уничтожение Советского Союза, как жизнеспособного общества. Для этого предполагались массированные удары по вооруженным силам, городским и промышленным объектам на территории страны.

В документе говорилось про «потери населения в качестве основного критерия для эффективности уничтожения вражеского общества, но только вкупе с уничтожением промышленности». В SIOP-64 говорилось о необходимости ликвидации 70% промышленного потенциала СССР.

Уничтожение Китая виделось американцам задачей посложнее, ведь даже уничтожение 30% населения этой страны (212 млн человек) потребовало бы «чрезмерных усилий». Тогда Китай был преимущественно аграрной страной и 84 процента населения находилось в сельской местности. Чтобы нанести такие потери, США пришлось бы нанести удары по большому количеству целей.