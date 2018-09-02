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Xiaomi Mi Mix 3 с выдвижной камерой засняли на видео
03.09.2018 19:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Скорее всего, осенью компания Xiaomi анонсирует новый топовый смартфон — Mi Mix 3. Сегодня в Сети появилось видео, демонстрирующее выдвижной механизм камеры аппарата.
Напомним: недавно президент Xiaomi Линь Бинь
Сегодня в Сети появился короткий ролик, показывающий выдвижной модуль камеры. На подобные компромиссы производители идут ради уменьшения рамок вокруг дисплеев и создания впечатления полностью безрамочных, полноэкранных смартфонов.
К ожидаемым техническим характеристикам Xiaomi Mi Mix 3 относится процессор Snapdragon 845, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Продажи аппарата стартуют в октябре.
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Скорее всего, осенью компания Xiaomi анонсирует новый топовый смартфон — Mi Mix 3. Сегодня в Сети появилось видео, демонстрирующее выдвижной механизм камеры аппарата.
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