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Xiaomi Mi Mix 3 с выдвижной камерой засняли на видео

03.09.2018 19:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Скорее всего, осенью компания Xiaomi анонсирует новый топовый смартфон — Mi Mix 3. Сегодня в Сети появилось видео, демонстрирующее выдвижной механизм камеры аппарата.

Напомним: недавно президент Xiaomi Линь Бинь опубликовал фотографию флагманского Mi Mix 3. Из нее стало понятно, что устройство является слайдером с полноэкранной фронтальной частью. При сдвиге экрана вниз появляется полноценный динамик и, скорее всего, продвинутая система распознавания лиц.

Сегодня в Сети появился короткий ролик, показывающий выдвижной модуль камеры. На подобные компромиссы производители идут ради уменьшения рамок вокруг дисплеев и создания впечатления полностью безрамочных, полноэкранных смартфонов.

К ожидаемым техническим характеристикам Xiaomi Mi Mix 3 относится процессор Snapdragon 845, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Продажи аппарата стартуют в октябре.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Xiaomi:

 
 
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Скорее всего, осенью компания Xiaomi анонсирует новый топовый смартфон — Mi Mix 3. Сегодня в Сети появилось видео, демонстрирующее выдвижной механизм камеры аппарата.
 
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