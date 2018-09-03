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Кто это был: узнаем насекомое по укусу
04.09.2018 08:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Укусы ос вызывают острую боль, а укусы клопов можно не заметить. 42.TUT.BY составил гид по следам от встречи с самыми распространенными насекомыми, чтобы вам было проще разобраться, кто вас укусил.
Комар
Комары считаются одними из самых опасных животных на Земле, так как их укусы ежегодно убивают миллионы человек. Причина этого — малярия, вирус Зика и другие болезни, которые переносят эти насекомые.
Белорусам, которые путешествует по Африке и Азии, Минздрав
Укус комара — это красная точка, приподнятая над кожей, или волдырь с жидкостью внутри. Особых рекомендаций на случай такого укуса у медиков нет. При выраженной аллергической реакции (например, при сильном покраснении или отеке) специалисты
Слепень
Слепни — крупные мухи с мясистым хоботком. Кусаются только самки, кровь животных нужна им, чтобы отложить яйца.
Укусы слепней сами по себе довольно болезненны. В место укола выделяется слюна с антикоагулянтами и токсинами. Эти вещества препятствуют свертыванию крови, из-за этого ранка может долго не заживать. Индивидуальная аллергическая реакция на укус слепня может быть достаточно сильной, вплоть до общего недомогания в течение нескольких суток.
Клопы
Клопы могут жить в постели или
Укусы клопов — это маленькие покраснения, обычно их больше всего на спине, шее, руках и лице. Во время нападения клоп часто перемещается по коже, оставляя «дорожку» из укусов. Кто-то может их не замечать, а у кого-то развивается серьезная реакция. Лечения от этих укусов
Клещ
Клещ
В случае укуса клеща медики
Если вы очень хотите обследовать клеща, можно обратиться в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии общественного здоровья и Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии. Там на платной основе проводят исследования на клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз.
Блохи
Человеческая блоха (Pulex irritans) паразитирует на человеке и других животных, она может обитать в жилище человека. Эти насекомые переносят множество заболеваний.
Блоха может сосать кровь от минуты до нескольких часов. Укусы блох болезненны. В месте укола на коже человека появляется воспалительная отечность, возникает сильный зуд. При расчесах иногда развиваются осложнения в виде гнойничковых заболеваний.
Пчела
Укус пчелы легко опознать, после него остается жало. Российский Минздрав
Для уменьшения боли и зуда можно принять анальгетики, а место укуса смазать мазью или кремом, содержащим кортикостероидные гормоны. При раннем применении устранить местные симптомы могут снять антигистаминные препараты. Важно обращать внимание на развитие признаков аллергической реакции.
Покраснение кожи, крапивница, ограниченный отек губ, языка, першение в горле, одышка, колики в животе, понос — тревожные симптомы. Если развивается серовато-голубоватый цвет кожи, судороги, потеря сознания, невозможность дышать из-за отека дыхательных путей — нужно срочно обращаться к специалистам.
Оса
Оса при укусе не оставляет жало. В случае ее укуса нужно действовать так же, как и после встречи с пчелой: промыть место укуса, приложить лед, принять обезболивающее и внимательно следить за признаками аллергической реакции.
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Укусы ос вызывают острую боль, а укусы клопов можно не заметить. 42.TUT.BY составил гид по следам от встречи с самыми распространенными насекомыми, чтобы вам было...
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