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Кто это был: узнаем насекомое по укусу

04.09.2018 08:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Укусы ос вызывают острую боль, а укусы клопов можно не заметить. 42.TUT.BY составил гид по следам от встречи с самыми распространенными насекомыми, чтобы вам было проще разобраться, кто вас укусил.

Комар

Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Комар Ochlerotatus sp. кусает человека. Изображение: US Department of Agriculture / wikipedia.org

Комары считаются одними из самых опасных животных на Земле, так как их укусы ежегодно убивают миллионы человек. Причина этого — малярия, вирус Зика и другие болезни, которые переносят эти насекомые.

Белорусам, которые путешествует по Африке и Азии, Минздрав советует позаботиться о закрытой одежде, репеллентах и противомалярийных препаратах. Для тех, кто остается в наших широтах, опасность гораздо ниже — укус комара можно вообще не заметить.

Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Изображение: Jane Shemilt / Science Photo Library

Укус комара — это красная точка, приподнятая над кожей, или волдырь с жидкостью внутри. Особых рекомендаций на случай такого укуса у медиков нет. При выраженной аллергической реакции (например, при сильном покраснении или отеке) специалисты советуют принять антигистаминное средство.

Слепень

Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Изображение: Dennis Ray / wikipedia.org

Слепни — крупные мухи с мясистым хоботком. Кусаются только самки, кровь животных нужна им, чтобы отложить яйца.

Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Аллергическая реакция на укус слепня. Фото: Dr P. Marazzi / Science Photo Library

Укусы слепней сами по себе довольно болезненны. В место укола выделяется слюна с антикоагулянтами и токсинами. Эти вещества препятствуют свертыванию крови, из-за этого ранка может долго не заживать. Индивидуальная аллергическая реакция на укус слепня может быть достаточно сильной, вплоть до общего недомогания в течение нескольких суток.

Клопы

Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Постельный клоп (Cimex lectularius) кусает человека. Фото: CDC / wikipedia.org

Клопы могут жить в постели или прятаться в других укромных местах вблизи спальных месте: под плинтусом, в тюфяках, стыках мебели, дверных косяках и даже за обоями. На «охоту» они обычно выходят ночью.

Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Фото: James Heilman, MD / wikipedia.org

Укусы клопов — это маленькие покраснения, обычно их больше всего на спине, шее, руках и лице. Во время нападения клоп часто перемещается по коже, оставляя «дорожку» из укусов. Кто-то может их не замечать, а у кого-то развивается серьезная реакция. Лечения от этих укусов нет, чаще всего они проходят сами.

Клещ

Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Изображение: Hubert Berberich / wikipedia.org

Клещ нападает на свою жертву, сидя на траве или на ветках деревьев и кустарников, реже — с земли. Клещ долго ищет место укуса, поэтому можно успеть снять клеща, до того как он укусит. Обнаружить укус несложно: обычно он представляет собой небольшое покраснение кожи с черной точкой в центре. Он может вызывать дерматит, зуд и раздражение кожи.

Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Фото: Simon Eugster / wikipedia.org

В случае укуса клеща медики советуют незамедлительно удалить его с тела и обратиться к врачу. Удаляют клеща пинцетом, или с помощью нити, или специальным приспособлением, ранку дезинфицируют.

Если вы очень хотите обследовать клеща, можно обратиться в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии общественного здоровья и Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии. Там на платной основе проводят исследования на клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз.

Блохи

Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Изображение: Katja ZSM / contagions.wordpress.com

Человеческая блоха (Pulex irritans) паразитирует на человеке и других животных, она может обитать в жилище человека. Эти насекомые переносят множество заболеваний.

Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Фото: Nzfooty / wikimedia.org

Блоха может сосать кровь от минуты до нескольких часов. Укусы блох болезненны. В месте укола на коже человека появляется воспалительная отечность, возникает сильный зуд. При расчесах иногда развиваются осложнения в виде гнойничковых заболеваний.

Пчела

Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Фото: Bgelo777 / wikipedia.org

Укус пчелы легко опознать, после него остается жало. Российский Минздрав советует вытащить жало, поддев его ногтем или лезвием ножа, ножниц. Не следует сдавливать пальцами выступающий над кожей конец жала. Укус нужно промыть водой с мылом и приложить на 15−20 минут пакет со льдом.

Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Фото: SuperManu / wikipedia.org
Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Фото: SuperManu / wikipedia.org

Для уменьшения боли и зуда можно принять анальгетики, а место укуса смазать мазью или кремом, содержащим кортикостероидные гормоны. При раннем применении устранить местные симптомы могут снять антигистаминные препараты. Важно обращать внимание на развитие признаков аллергической реакции.

Покраснение кожи, крапивница, ограниченный отек губ, языка, першение в горле, одышка, колики в животе, понос — тревожные симптомы. Если развивается серовато-голубоватый цвет кожи, судороги, потеря сознания, невозможность дышать из-за отека дыхательных путей — нужно срочно обращаться к специалистам.

Оса

Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Фото: PiccoloNamek / wikipedia.org

Оса при укусе не оставляет жало. В случае ее укуса нужно действовать так же, как и после встречи с пчелой: промыть место укуса, приложить лед, принять обезболивающее и внимательно следить за признаками аллергической реакции.

Кто это был: узнаем насекомое по укусу
Изображение: heaclub.ru
 
 
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Укусы ос вызывают острую боль, а укусы клопов можно не заметить. 42.TUT.BY составил гид по следам от встречи с самыми распространенными насекомыми, чтобы вам было...
 
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