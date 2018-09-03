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Инсайдер показал на фото и видео, как будет выглядеть безрамочный iPad

04.09.2018 10:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Известный инсайдер @OnLeaks опубликовал рендеры и 360-градусное видео готовящегося к анонсу iPad Pro с дисплеем диагональю в 12,9 дюймов и системой разблокировки по лицу. Об этом сообщает mysmartprice.com.

Источник уточняет, что рендеры могут быть не на 100% точны, но позволяют увидеть общий дизайн устройства.

Инсайдер показал на фото и видео, как будет выглядеть безрамочный iPad

Как и предполагалось ранее, iPad Pro 12.9 (2018) не будет оснащаться физической клавишей Home. Ей на смену придут датчики TrueDepth для системы распознавания лиц Face ID, как в iPhone X. При этом рамки вокруг дисплея останутся достаточно толстыми, чтобы не делать в них вырез для датчиков. Но разблокировать аппарат через лицо в ландшафтном режиме вряд ли получится.

Инсайдер показал на фото и видео, как будет выглядеть безрамочный iPad

Инсайдер показал на фото и видео, как будет выглядеть безрамочный iPad

Ожидаемые размеры обновленного iPad — 280,6×215×5,85 мм (7,77 мм с учетом выпирающей из корпуса камеры). На правом торце планшета разместится клавиша питания, снизу — порт для зарядки. 3,5-мм разъема для наушников в новинке не предусмотрено.

Зато планшет оснастят четырьмя динамиками. Предназначение еще одной клавиши возле кнопок регулирования громкости пока не названо. Разъемы Smart Connector находятся на нижней тыльной стороне устройства.

К другим ожидаемым характеристикам iPad Pro 12.9 (2018) и обновленной 10,5-дюймовой модели (ее также оснастят Face ID) относятся IPS-экраны с увеличенной частотой развертки, процессор Apple A12X (7-нм), 4 ГБ оперативной и до 512 ГБ постоянной памяти.

Презентация новинок может состоятся 12 сентября вместе с анонсом новых iPhone, либо позже этой осенью. Предполагаемая цена iPad Pro 10.5 (2018) на 64 ГБ памяти — 770 долларов, iPad Pro 12.9 (2018) — 910 долларов.

Смотрите, сколько стоят нынешние iPad:

 
 
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Известный инсайдер @OnLeaks опубликовал рендеры и 360-градусное видео готовящегося к анонсу iPad Pro с дисплеем диагональю в 12,9 дюймов и системой разблокировки по лицу....
 
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