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Мощнейший процессор для новых Android-смартфонов проиграл прошлогоднему чипу Apple
04.09.2018 10:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Qualcomm работает над новым флагманским мобильным процессором — Snapdragon 855. Сегодня в Сеть попали результаты его тестирования в бенчмарке Geekbench. Об этом
В отчете Geekbench не указывается точное название процессора, а лишь его кодовое имя — msmnile. Позже инсайдер Roland Quandt
Тестирование в бенчмарке прошло устройство, дополняющийся 6 ГБ оперативной памяти и Android 9. В одноядерном режиме результат составил 3697 баллов, в многоядерном — 10 469 баллов. Для сравнения: iPhone X с процессором Apple A11, представленном почти год назад,
Скорее всего, Snapdragon 855 будет построен по 7-нм техпроцессу и его оснастят модемом с поддержкой 5G-сетей — Snapdragon X50 5G. Производством процессора займется компания TSMC.
Первые Android-смартфоны с Snapdragon 855 появятся в продаже не раньше первой половины 2019 года. Точной даты анонса самого процессора пока не сообщается.
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Qualcomm работает над новым флагманским мобильным процессором — Snapdragon 855. Сегодня в Сеть попали результаты его тестирования в бенчмарке Geekbench. Об этом пишет gagadget.com...
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