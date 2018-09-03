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Мощнейший процессор для новых Android-смартфонов проиграл прошлогоднему чипу Apple

04.09.2018 10:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Qualcomm работает над новым флагманским мобильным процессором — Snapdragon 855. Сегодня в Сеть попали результаты его тестирования в бенчмарке Geekbench. Об этом пишет gagadget.com со ссылкой на mobielkopen.net.

В отчете Geekbench не указывается точное название процессора, а лишь его кодовое имя — msmnile. Позже инсайдер Roland Quandt подтвердил, что речь идет именно о Snapdragon 855.

Мощнейший процессор для новых Android-смартфонов проиграл прошлогоднему чипу Apple

Тестирование в бенчмарке прошло устройство, дополняющийся 6 ГБ оперативной памяти и Android 9. В одноядерном режиме результат составил 3697 баллов, в многоядерном — 10 469 баллов. Для сравнения: iPhone X с процессором Apple A11, представленном почти год назад, набирает соответственно 4300 и 10500 очков.

Скорее всего, Snapdragon 855 будет построен по 7-нм техпроцессу и его оснастят модемом с поддержкой 5G-сетей — Snapdragon X50 5G. Производством процессора займется компания TSMC.

Первые Android-смартфоны с Snapdragon 855 появятся в продаже не раньше первой половины 2019 года. Точной даты анонса самого процессора пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные Android-смартфоны:

 
 
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Qualcomm работает над новым флагманским мобильным процессором — Snapdragon 855. Сегодня в Сеть попали результаты его тестирования в бенчмарке Geekbench. Об этом пишет gagadget.com...
 
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