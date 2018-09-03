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Рогозин рассказал о следах "скольжения сверла" по обшивке "Союза"

04.09.2018 11:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Трещина в обшивке корабля «Союз МС-09» появилась из-за преднамеренного воздействия дрелью, такую версию проверяют в «Роскосмосе», рассказал глава ведомства Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал о следах "скольжения сверла" по обшивке "Союза"
Фото: NASA / JSC

«Это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности», — заявил Рогозин (цитата по «Интерфаксу»). При этом, по его словам, пока не ясно, проводились ли такие действия на Земле или уже на орбите.

По его словам, «явное воздействие было на обшивку корабля изнутри», при этом оно было оказано «неуверенной рукой».

В конце августа на корабле «Союз МС», пристыкованном к МКС, была обнаружена микротрещина, из-за которой произошла утечка воздуха со станции. На этом корабле очередная смена космонавтов добралась до станции. Медленное падение давления​ было зафиксировано во время сна космонавтов, но о существовании трещины им сообщили утром в четверг, 30 августа, так как реальной опасности для экипажа не существовало.

Изначально предполагалось, что причиной образования трещины стало попадание микрометеорита, говорил Рогозин. Фотографии и видеозаписи трещины в «Союзе» передали на Землю, после изучения повреждения в Центре управления полетами дали указание ее герметизировать. В итоге трещина была ликвидирована с помощью эпоксидной смолы.

«РИА Новости» со ссылкой на два источника в отрасли сообщало, что вероятной причиной возникновения трещины стала ошибка на производстве: сотрудник завода просверлил лишнее отверстие в обшивке корабля и, чтобы его не обнаружили, заделал его специальным клеем. «Клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие», — говорил источник агентства.

 
 
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Трещина в обшивке корабля «Союз МС-09» появилась из-за преднамеренного воздействия дрелью, такую версию проверяют в «Роскосмосе», рассказал глава ведомства...
 
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