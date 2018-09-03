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Медики изготовили новый инструмент, чтобы вытащить из итальянца секс-игрушку

04.09.2018 14:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Житель Милана поместил внутрь в себя слишком большой предмет и не смог самостоятельно его извлечь. Медикам пришлось проявить находчивость, чтобы ему помочь. О необычном случае специалисты рассказали в журнале BMJ Case Report, кратко об истории пишет Lad Bible.

Медики изготовили новый инструмент, чтобы вытащить из итальянца секс-игрушку
Изображение: BMJ / ladbible.com

31-летний пациент попал в пункт неотложной помощи госпиталя Great Metropolitan в одном из районов Милана. Он пожаловался, что поместил внутрь себя секс-игрушку, но не смог вытащить ее руками. Он ощущал легкую боль в животе, других жалоб не было.

Рентген показал, что в его толстой кишке находится 60-сантиметровый объект. Извлечь его обычными способами не получилось. Поэтому медики изготовили специальный инструмент: своеобразное лассо из жесткой проволоки.

Медики изготовили новый инструмент, чтобы вытащить из итальянца секс-игрушку
Изображение: BMJ / ladbible.com

В итоге вытащить инородный предмет получилось. Пациента отправили домой сразу после процедуры, никаких жалоб у него не было. Он написал благодарность персоналу клиники за то, что его «смущающую проблему» решили без хирургического вмешательства.

Медики пишут в своем отчете, что новая методика может быть «допустимым вариантом» для удаления крупных инородных тел из кишечника, когда стандартные методы не помогают.

Ранее в августе медики из Дании описали еще более странный случай. 29-летний мужчина под действием наркотиков поместил в свой кишечник 15 сваренных и очищенных куриных яиц. Его состояние было хуже, чем у итальянца. Медики провели процедуру лапаротомии: разрезали брюшную стенку, чтобы получить доступ к органам брюшной полости. Инородные объекты удалили, а брюшную полость промыли. Уже через несколько дней мужчину выписали домой. Авторы отчета выступили с рекомендацией не повторять опыт их пациента.

 
 
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Житель Милана поместил внутрь в себя слишком большой предмет и не смог самостоятельно его извлечь. Медикам пришлось проявить находчивость, чтобы ему помочь....
 
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