Военные сообщили об опасном сближении боинга и дрона под Минском

14 августа экипаж самолёта авиакомпании Belavia (рейс BRU 828, Львов — Минск) доложил о чрезвычайной ситуации. Миновав Заславское водохранилище (Минское море) при заходе на посадку, командир Boeing 737−500 заметил в непосредственной близости от самолета дрон — типа «крыло». Выяснилось, что беспилотник был поднят в небо без соответствующего разрешения. Комиссия устанавливает, кто пилотировал «крыло», пишет dev.by.





Старший офицер первого отдела управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь Сергей Волчёк работает в составе комиссии, которая занимается расследованием этого случая. Он рассказывает, что командир боинга доложил диспетчерам о летательном аппарате в небе в 16:05 по минскому времени, а дрон-«крыло» экипаж заметил, пролетев Минское море:

— Самолет в тот момент двигался со скоростью около 400 км/ч — через мгновение беспилотник уже исчез из поля зрения пилота. В беседе со мной лётчик указал, что это мог быть летательный аппарат с длиной фюзеляжа около метра, находившийся на расстоянии 15−20 метров от самолета. Исходя из этого описания можно предположить, что это был беспилотник с размахом крыла около двух метров и массой три-пять килограмм.

На вопрос корреспондента dev.by, может ли пилот детально рассмотреть летательный аппарат на такой скорости, Сергей Иванович отвечает, что «можно определить цвет и тип, то есть форму, беспилотника».

А высота боинга, «по словам летчика, в момент сближения с „крылом“ составляла более 1200 метров», — говорит эксперт.

Начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь полковник Герман Александров отмечает, что во время снижения самолет очень уязвим. С уменьшением скорости и высоты полета снижается и возможность экипажа реагировать на внешние факторы и маневрировать:

— Могу сказать так: если кто-то из членов экипажа увидел беспилотник, — это значит, он находился очень близко. Чудо, что столкновения не произошло!

Глеб Бондарик, заместитель председателя Белорусской федерации беспилотной авиации, исключает, что крыло мог запускать «чайник». По его словам, человек, который может выполнять полет на высоте до километра, должен иметь определенную квалификацию и знать все регламентационные правила. По его словам, тот, кто выполнял этот полет, скорее всего, сознавал, что идёт на нарушение.