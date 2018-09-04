ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Моны Лизы нашли проблемы с щитовидной железой

05.09.2018 08:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американские медики отменили все предыдущие диагнозы, поставленные женщине, изображенной на картине «Мона Лиза», но поставили новый. Как пишут ученые в письме редактору журнала Mayo Clinic Proceedings, на самом деле Джоконда страдала недостаточностью щитовидной железы, вероятно, связанной с ее недавней беременностью. Об этом сообщает n+1.

«Мона Лиза», или «Джоконда» авторства Леонардо да Винчи на сегодняшний день одна из самых знаменитых картин в мире. По устоявшейся версии, на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского купца Франческо дель Джокондо, а портрет по большей части был написан в 1503−1506 годах. Знаменитая «улыбка Джоконды» привлекла внимание не только любителей живописи, но и врачей, которые не раз пытались поставить изображенной на картине даме диагноз, объясняющий ее особенное выражение лица.

У Моны Лизы нашли проблемы с щитовидной железой
Изображение: wikimedia

Так, в 2004 году группа ревматологов и эндокринологов из Бельгии обнаружила у Лизы ксантелазму (характерные бляшки на веке, встречающиеся у женщин с нарушениями метаболизма) и липому (воспаление жировой ткани). Ученые заключили, что у женщины наверняка было наследственное нарушение липидного обмена (гиперлипидемия), которое привело к раннему развитию атеросклероза и преждевременной смерти женщины в возрасте 37 лет. Кроме того, авторы анализа предположили, что улыбка Лизы есть не что иное, как паралич лицевого нерва.

Американские врачи Мандип Мера (Mandeep Mehra) из Медицинской школы Гарварда и Хилари Кемпбелл (Hilary Campbell) из университета Калифорнии в Санта-Барбаре оспорили выводы бельгийских коллег. Во-первых, по уточненным данным, Лиза Герардини прожила 63 года (1479−1542), а вовсе не 37. Для Италии XVI века это было немало, так что о преждевременной смерти говорить явно не приходится. Авторы исследования утверждают, что вместо гиперлипидемии у Лизы был гипотиреоидизм (гипотиреоз) — состояние, обусловленное недостатком гормонов щитовидной железы.

В пользу этой гипотезы говорят и желтоватый цвет лица, характерный для этого состояния, и отсутствие бровей, и сдвинутая назад линия волос на голове. Кроме того, ученые нашли у женщины намек на зоб. Гипотиреоз нередко наблюдается у беременных женщин, а история гласит, что портрет жены был заказан купцом в честь рождения их сына.

У Моны Лизы нашли проблемы с щитовидной железой
Изображение: wikimedia

Ученые соглашаются, что у Лизы могло быть нарушение обмена липидов, однако не наследственное, а вторичное — вследствие гормонального нарушения. Согласно гормональной гипотезе, слабая улыбка женщины является следствием моторного нарушения и мышечной слабости — нормально улыбаться ей было тяжело.

Впрочем, Лиза Герардини — вполне типичная представительница итальянской популяции того времени, отмечают авторы. Скудная, преимущественно растительная диета и недостаток йода часто приводили к недостаточности тироидных гормонов.

Зоб — увеличение щитовидной железы — встречается более чем у половины жителей некоторых аграрных регионов Южной Италии даже в наше время, а на картинах эпохи Ренессанса больные гипотиреозом изображались довольно часто. В качестве примера исследователи приводят картины Караваджо, Рафаэля и Веласкеса, где у некоторых персонажей отчетливо виден зоб.

Возможно, Мона Лиза ничем на самом деле не болела — бровей у нее нет, потому что так было модно, а желтый цвет картины объясняется всего лишь изменением красок со временем. Что касается улыбки Джоконды, она на самом деле является своеобразным фирменным знаком картин да Винчи определенного периода — похожая улыбка есть у многих его персонажей. Однако, резюмируют ученые, если уж ставить Лизе диагнозы, их диагноз наиболее правдоподобный из всех ранее предложенных.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские медики отменили все предыдущие диагнозы, поставленные женщине, изображенной на картине «Мона Лиза», но поставили новый. Как пишут ученые в письме...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Медики изготовили новый инструмент, чтобы вытащить из итальянца секс-игрушку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика