У Моны Лизы нашли проблемы с щитовидной железой

Американские медики отменили все предыдущие диагнозы, поставленные женщине, изображенной на картине «Мона Лиза», но поставили новый. Как пишут ученые в письме редактору журнала Mayo Clinic Proceedings, на самом деле Джоконда страдала недостаточностью щитовидной железы, вероятно, связанной с ее недавней беременностью. Об этом сообщает n+1.

«Мона Лиза», или «Джоконда» авторства Леонардо да Винчи на сегодняшний день одна из самых знаменитых картин в мире. По устоявшейся версии, на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского купца Франческо дель Джокондо, а портрет по большей части был написан в 1503−1506 годах. Знаменитая «улыбка Джоконды» привлекла внимание не только любителей живописи, но и врачей, которые не раз пытались поставить изображенной на картине даме диагноз, объясняющий ее особенное выражение лица.



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Так, в 2004 году группа ревматологов и эндокринологов из Бельгии обнаружила у Лизы ксантелазму (характерные бляшки на веке, встречающиеся у женщин с нарушениями метаболизма) и липому (воспаление жировой ткани). Ученые заключили, что у женщины наверняка было наследственное нарушение липидного обмена (гиперлипидемия), которое привело к раннему развитию атеросклероза и преждевременной смерти женщины в возрасте 37 лет. Кроме того, авторы анализа предположили, что улыбка Лизы есть не что иное, как паралич лицевого нерва.

Американские врачи Мандип Мера (Mandeep Mehra) из Медицинской школы Гарварда и Хилари Кемпбелл (Hilary Campbell) из университета Калифорнии в Санта-Барбаре оспорили выводы бельгийских коллег. Во-первых, по уточненным данным, Лиза Герардини прожила 63 года (1479−1542), а вовсе не 37. Для Италии XVI века это было немало, так что о преждевременной смерти говорить явно не приходится. Авторы исследования утверждают, что вместо гиперлипидемии у Лизы был гипотиреоидизм (гипотиреоз) — состояние, обусловленное недостатком гормонов щитовидной железы.

В пользу этой гипотезы говорят и желтоватый цвет лица, характерный для этого состояния, и отсутствие бровей, и сдвинутая назад линия волос на голове. Кроме того, ученые нашли у женщины намек на зоб. Гипотиреоз нередко наблюдается у беременных женщин, а история гласит, что портрет жены был заказан купцом в честь рождения их сына.



Изображение: wikimedia

Ученые соглашаются, что у Лизы могло быть нарушение обмена липидов, однако не наследственное, а вторичное — вследствие гормонального нарушения. Согласно гормональной гипотезе, слабая улыбка женщины является следствием моторного нарушения и мышечной слабости — нормально улыбаться ей было тяжело.

Впрочем, Лиза Герардини — вполне типичная представительница итальянской популяции того времени, отмечают авторы. Скудная, преимущественно растительная диета и недостаток йода часто приводили к недостаточности тироидных гормонов.

Зоб — увеличение щитовидной железы — встречается более чем у половины жителей некоторых аграрных регионов Южной Италии даже в наше время, а на картинах эпохи Ренессанса больные гипотиреозом изображались довольно часто. В качестве примера исследователи приводят картины Караваджо, Рафаэля и Веласкеса, где у некоторых персонажей отчетливо виден зоб.

Возможно, Мона Лиза ничем на самом деле не болела — бровей у нее нет, потому что так было модно, а желтый цвет картины объясняется всего лишь изменением красок со временем. Что касается улыбки Джоконды, она на самом деле является своеобразным фирменным знаком картин да Винчи определенного периода — похожая улыбка есть у многих его персонажей. Однако, резюмируют ученые, если уж ставить Лизе диагнозы, их диагноз наиболее правдоподобный из всех ранее предложенных.