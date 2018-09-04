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МТС запустил интернет-безлимит на сутки и закрывает Гипер.Net

05.09.2018 10:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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МТС предложил своим мобильным абонентам интернет-услугу «Безлимит на сутки». Интересно, что интернет-трафик можно раздавать на другие устройства без ограничений.

МТС запустил интернет-безлимит на сутки и закрывает Гипер.Net
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Безлимит на сутки» предоставляет интернет-трафик на неограниченной скорости и в любых объемах в течение суток. Каждые сутки услуга автоматически продлевается (если ее не отключить вручную). Стоимость — 2,90 рубля в сутки.

Подключить безлимитный интернет на сутки можно с помощью USSD-запроса *746#, а отключить — *746*0#.

«Безлимит на сутки» доступен пользователям почти всех тарифных планов сотовой связи. Исключение составляют «Безлимитище» и «Абсолют». Так же его нельзя подключить на тарифах — «Детский», «Гостевой 7», «Гостевой 30» и «Телематика».

Кроме того, МТС объявила о прекращении оказания услуги Гипер.Net. С 17.09.2018 добавление и предоставление услуги будет невозможно. Накопленный по услуге трафик можно будет использовать по 30 сентября 2018 года. Напомним, при подключенной Гипер.Net абонент получал 1 ГБ в сутки за 2,26 рубля.

 
 
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МТС предложил своим мобильным абонентам интернет-услугу «Безлимит на сутки». Интересно, что интернет-трафик можно раздавать на другие устройства без...
 
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