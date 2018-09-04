Canon представила полнокадровую беззеркальную камеру EOS R. Цена - от 2299 долларов

Компания Canon представила свою первую полнокадровую беззеркальную камеру EOS R и новый байонет RF. По словам производителя, камера оснащена самым быстрым в мире автофокусом, а также является первой в мире моделью, способной автоматически фокусироваться при очень плохом освещении (до -6EV). Об этом сообщает ferra.ru.





Canon EOS R оснащается 30,3-мегапиксельным CMOS-сенсором со светочувствительностью ISO 100−40000, процессором Digic 8 и системой автофокусировки Dual Pixel с 5 655 точками фокусировки.

Скорость фокусировки составляет 0,05 секунды. Камера способна снимать движущиеся объекты со скоростью до 8 кадров в секунду с фиксированным фокусом и со скоростью 5 кадров в секунду в режиме следящего автофокуса. Видеосъемка ведется в разрешении 4К на скорости 30 кадров в секунду, с возможностью передачи 10-битного сигнала по HDMI.

Имеется поворотный OLED-экран и электронный видоискатель с 3,69 миллионами точек и покрытием 100% кадра. Поддерживается беспроводное подключение через Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

Canon EOS R поступит в продажу в октябре по цене 2299 долларов только за камеру и 3399 долларов с объективом RF 24−105 F4 L IS.

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