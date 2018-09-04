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iPhone 8 и iPhone X подешевели в Беларуси уже на 25−35%
05.09.2018 13:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
12 сентября компания Apple
В конце сентября — начале октября прошлого года
Увеличенный
Топовый
Стоимость
Официальная цена iPhone 8 (64 ГБ) сегодня в Беларуси составляет 1979 рублей, iPhone 8 Plus (64 ГБ) — 2289 рублей, iPhone X (64 ГБ) — 3149 рублей, iPhone X (256 ГБ) — 3619 рублей.
Напомним: в этом году Apple, скорее всего, представит три новых смартфона. Первый — обновленная версия iPhone X, второй — увеличенный iPhone X с OLED-экраном на 6,5 дюйма, третий — «бюджетный» iPhone с IPS-экраном на 6,1 дюйма. Всю тройку оснастят системой распознавания лиц пользователей Face ID, а устройства с OLED-экранами назовут iPhone XS.
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12 сентября компания Apple проведет презентацию, на которой анонсирует три новых iPhone. За неделю до пресс-конференции мы решили проверить, на сколько в Беларуси...
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