iPhone 8 и iPhone X подешевели в Беларуси уже на 25−35%

12 сентября компания Apple проведет презентацию , на которой анонсирует три новых iPhone. За неделю до пресс-конференции мы решили проверить, на сколько в Беларуси подешевели нынешние модели компании.



Новые iPhone XS, которые анонсируют 12 сентября

В конце сентября — начале октября прошлого года iPhone 8 (64 ГБ) в белорусских интернет-магазинах продавался примерно за 2150 рублей. Сегодня такой же смартфон предлагают от 1414 рублей. Разница в стоимости — 35%. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Предложения на KUPI.TUT.BY».

Увеличенный iPhone 8 Plus (64 ГБ) в конце сентября 2017 года в среднем оценивался в 2320 рублей. Его нынешняя цена стартует с отметки в 1680 рублей. Разница в стоимости — 28%. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Предложения на KUPI.TUT.BY».

Топовый iPhone X появился в наших интернет-магазинах в ноябре. Тогда за модель с 64 ГБ памяти просили от 2905 рублей. Сегодня смартфон получится приобрести от 2135 рублей. Разница в стоимости — 27%. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Предложения на KUPI.TUT.BY».

Стоимость iPhone X на 256 ГБ у частных продавцов в ноябре начиналась от 3240 рублей. Актуальная цена аппарата — от 2400 рублей. Разница — 26%. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Предложения на KUPI.TUT.BY».

Официальная цена iPhone 8 (64 ГБ) сегодня в Беларуси составляет 1979 рублей, iPhone 8 Plus (64 ГБ) — 2289 рублей, iPhone X (64 ГБ) — 3149 рублей, iPhone X (256 ГБ) — 3619 рублей.

Напомним: в этом году Apple, скорее всего, представит три новых смартфона. Первый — обновленная версия iPhone X, второй — увеличенный iPhone X с OLED-экраном на 6,5 дюйма, третий — «бюджетный» iPhone с IPS-экраном на 6,1 дюйма. Всю тройку оснастят системой распознавания лиц пользователей Face ID, а устройства с OLED-экранами назовут iPhone XS.