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Котенок попал в работающую стиральную машину и выжил

05.09.2018 15:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Котенок по имени Клео случайно попал в работающую стиральную машину и после цикла отжима остался жив. Об этом пишет 9news.com.au.

Котенок попал в работающую стиральную машину и выжил

Происшествие случилось в штате Квинсленд (Австралия). 11-месячный котенок Клео случайно попал в кучу грязного белья, готовящегося к стирке. Хозяйка дома Кэрол Гай (Carole Gay) не заметила кошку и вместе с простынями поместила ее в стиральную машину, после чего включила 15-минутную программу отжима.

Котенок попал в работающую стиральную машину и выжил

После Клео обнаружили еле живой, с открытыми глазами и вываленным языком. Но сердце котенка еще билось, и ее успели привезти в ветеринарную клинику. Там Клео поставили капельницу, откачали с помощью кислорода и сделали несколько рентгеновских снимков.

На восстановление Клео понадобилось всего несколько часов, и ее состояние в течение дня постоянно улучшалось. Сломанных костей или повреждений головного мозга ветеринары не обнаружили и вскоре отправили котенка домой.

 
 
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Котенок по имени Клео случайно попал в работающую стиральную машину и после цикла отжима остался жив. Об этом пишет 9news.com.au.
 
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