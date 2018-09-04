Котенок попал в работающую стиральную машину и выжил

Котенок по имени Клео случайно попал в работающую стиральную машину и после цикла отжима остался жив. Об этом пишет 9news.com.au.





Происшествие случилось в штате Квинсленд (Австралия). 11-месячный котенок Клео случайно попал в кучу грязного белья, готовящегося к стирке. Хозяйка дома Кэрол Гай (Carole Gay) не заметила кошку и вместе с простынями поместила ее в стиральную машину, после чего включила 15-минутную программу отжима.





После Клео обнаружили еле живой, с открытыми глазами и вываленным языком. Но сердце котенка еще билось, и ее успели привезти в ветеринарную клинику. Там Клео поставили капельницу, откачали с помощью кислорода и сделали несколько рентгеновских снимков.

На восстановление Клео понадобилось всего несколько часов, и ее состояние в течение дня постоянно улучшалось. Сломанных костей или повреждений головного мозга ветеринары не обнаружили и вскоре отправили котенка домой.