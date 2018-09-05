11 сентября к Земле приблизится Комета 21P/Джакобини-Циннера

11 сентября к нам приблизится Комета 21P/Джакобини-Циннера. Она со скоростью 38,526 км/с подлетит к земле на расстояние 0,381 а.е. (57,048 млн км), пишет 2i.by.





Примечательно, что в этот момент она будет проходить рядом с шаровым скоплением M37 — самым ярким из трех знаменитых рассеянных скоплений Возничего. В телескоп средней апертуры (150—200 мм) скопление разрешается примерно на сотню бело-желтых неярких звезд, которые как рассыпанная манная крупа заполняют поле зрения окуляра. В центре скопления выделяется яркостью и цветом оранжевая двойная звезда.

Комета была открыта М. Джакобини (Ницца, Франция) в созвездии Водолея 20 декабря 1900 г. 23 октября 1913 года она была обнаружена снова Э. Циннером (Бамберг, Германия) двумя перигелиями позже во время наблюдения переменных звезд около β Щита.

Эта комета была целью для космического аппарата «International Cometary Explorer» («Эксплорер-59»), который прошел через газовый хвост кометы Джакобини — Циннера 11 сентября 1985 года. Комета Джакобини — Циннера — периодическая комета с периодом обращения 6,6 года. Диаметр ее ядра оценивается в 2 км. В 1946 и 1959 годах у кометы наблюдались вспышки на 0,5–1,0m.

С кометой Джакобини — Циннера связан метеорный поток Дракониды (также известный как Джакобиниды) — на ночном небе его можно наблюдать с 6 по 10 октября, а пик их активности будет 8 октября.