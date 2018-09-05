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Белорусский стартапер рассказал о том, что увидел в «Силиконовой долине»

06.09.2018 16:08 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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В интервью youtube-каналу «Стартап технологии» белорусский стартапер рассказал о том, что поразило его в Силиконовой долине.

Гость канала – Алексей Гречанинов, со-основатель стартапа Beets BLU, создатель одноименного телемедицинского устройства, IT-предприниматель. В настоящее время Алексей обосновался в Силиконовой долине, где участвует в развитии ряда проектов. В свое время эксперт имел опыт запуска стартапа с фокусом на североамериканский рынок, преимущественно на США, поэтому как никто другой знает об особенностях как белорусского хардверного рынка, так рынка США, в части продажи электронных устройств для здоровья.

Алексей откровенно рассказывает об увиденном в Силиконовой долине, как о плюсах, так и о минусах жизни в регионе, где самая высокая плотность стартапов. В частности, Алексей объясняет, что Силиконовую долину никак нельзя назвать курортом. Эксперт поделиться личным опытом пребывания в этом "Эдеме для айтишников" и расскажет, какие условия для работы там имеются.

Беларусь – Силиконовая долина Восточной Европы. Так ли это? Посмотрите новое видео и узнаете, мнение известного ИТ-предпринимателя на этот счет.

Также Алексей Гречанинов "без купюр" объясняет какие подводные камни ждут белорусский Парк высоких технологий (ПВТ) и индустриальный парк "Великий камень".

В новом видео вы сможете услышать точку зрения эксперта по поводу того, на каком уровне сегодня находятся белорусские стартапы и чего им не хватает? Будучи опытным стартапером экспертом конкурса "Стартап года", Алексей Гречанинов расскажет, что же все-таки такое стартап и почему ошибок при запуске избежать не удастся никому. Также в интервью гость рассказывает о своих проектах и ближайших планах.

Как измеряется ценность предпринимателя? Можно ли назвать белорусов нацией предпринимателей? И куда лучше пойти молодому айтишнику – в аутсорсинг или сделать свой стартап? И главное, как защитить свою идею? Ответ на этот и другие вопросы вы сможете найти в новом видео на канале «Стартап технологии с Алексеем Шабловским».

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Выпуски на канале интересны не только белорусским бизнесменам и стартаперам, но и обычным людям. Гостями канала уже успели стать многие белорусские и зарубежные эксперты. В каждом выпуске затрагивается определенная тема, которая так или иначе связана с предпринимательством, IT-индустрией и стилем жизни. Месяц назад гостем шоу стал известный белорусский телеведущий, доктор Александр Терещенко, который затронул актуальные темы создания цифровой медицины и стартапов в области medtech.

Уже вышли интервью с несколькими известными инвесторами и признанными экспертами:
– Александр Румянцев, венчурный инвестор №1 в России;
– Владислав Федотов, управляющий партнер инвестикомпании QBF Ventures и экс-советник гендиректора РВК (Российской венчурной компании);
– Валерий Остринский, белорусский бизнес-ангел, основатель сообщества бизнес-ангелов Angels Band;
– Александр Терещенко, белорусский телеведущий, радиоведущий, экс-нейрохирург;
– Андрей Онистрат, спортсмен и блоггер, экс-владелец и управляющий банком в Украине;
Вадим Девятовский, олимпийский призер, председатель Федерации легкой атлетики Республики Беларусь, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

 

 
 
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В интервью youtube-каналу «Стартап технологии» белорусский стартапер рассказал о том, что поразило его в Силиконовой долине.
 
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