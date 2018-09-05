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Десять неожиданных фотографий, которые находили на потерянных смартфонах

06.09.2018 12:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Издание boredpanda.com опубликовало подборку из фотографий, найденных пользователями на своих смартфонах или планшетах. Ни один из снимков сами они не делали. Мы выбрали самые интересные кадры.

«Просто получила сообщение с картинкой от своего мужа. На фото он спит. Другого парня я не знаю»

Десять неожиданных фотографий, которые находили на потерянных смартфонах

«Потерял телефон и нашел его несколько часов спустя с этой фотографией в ленте»

Десять неожиданных фотографий, которые находили на потерянных смартфонах

«Отключился на вечеринке и нашел это на своем телефоне. Понятия не имею, кто этот человек»

Десять неожиданных фотографий, которые находили на потерянных смартфонах

«Оставил телефон во дворе, пока собирал мячики для лакросса. Когда вернулся, нашел это изображение»

Десять неожиданных фотографий, которые находили на потерянных смартфонах

«Преступник выронил телефон, убегая от полицейских. Они сделали на него селфи и сказали, что аппарат можно вернуть в окружной тюрьме»

Десять неожиданных фотографий, которые находили на потерянных смартфонах

«Отправился в город с друзьями и обнаружил это на заставке своего телефона»

Десять неожиданных фотографий, которые находили на потерянных смартфонах

«Мой телефон включает камеру, когда кто-то вводит неправильный пароль»

Десять неожиданных фотографий, которые находили на потерянных смартфонах

«Друг потерял штаны вместе со своим телефоном. Когда их вернули, в телефоне нашлось это фото»

Десять неожиданных фотографий, которые находили на потерянных смартфонах

«Мой друг и я напились прошлой ночью. Нашла это на телефоне друга на следующий день»

Десять неожиданных фотографий, которые находили на потерянных смартфонах

«Просто просматривал фото на телефоне и узнал, что полицейские сделали несколько селфи после того, как привезли меня пьяным домой. Чертовы легенды».

Десять неожиданных фотографий, которые находили на потерянных смартфонах

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
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Издание boredpanda.com опубликовало подборку из фотографий, найденных пользователями на своих смартфонах или планшетах. Ни один из снимков сами они не делали....
 
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