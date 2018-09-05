Десять неожиданных фотографий, которые находили на потерянных смартфонах

Издание boredpanda.com опубликовало подборку из фотографий, найденных пользователями на своих смартфонах или планшетах. Ни один из снимков сами они не делали. Мы выбрали самые интересные кадры.

«Просто получила сообщение с картинкой от своего мужа. На фото он спит. Другого парня я не знаю»





«Потерял телефон и нашел его несколько часов спустя с этой фотографией в ленте»





«Отключился на вечеринке и нашел это на своем телефоне. Понятия не имею, кто этот человек»





«Оставил телефон во дворе, пока собирал мячики для лакросса. Когда вернулся, нашел это изображение»





«Преступник выронил телефон, убегая от полицейских. Они сделали на него селфи и сказали, что аппарат можно вернуть в окружной тюрьме»





«Отправился в город с друзьями и обнаружил это на заставке своего телефона»





«Мой телефон включает камеру, когда кто-то вводит неправильный пароль»





«Друг потерял штаны вместе со своим телефоном. Когда их вернули, в телефоне нашлось это фото»





«Мой друг и я напились прошлой ночью. Нашла это на телефоне друга на следующий день»





«Просто просматривал фото на телефоне и узнал, что полицейские сделали несколько селфи после того, как привезли меня пьяным домой. Чертовы легенды».





Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны: