ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Так может выглядеть флагман Nokia с пятью камерами

07.09.2018 09:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Скорее всего, компания HMD Global работает над новым топовым смартфоном — Nokia 9. Его основным преимуществом может стать основная камера с пятью модулями. Сначала в Сети появилось «живое» фото аппарата, а потом и его качественный рендер.

В Gizmochina отмечают, что на «живом» снимке изображен прототип устройства. Его кодовое наименование — TA-1094. Официальное название, под которым смартфон может поступить в продажу, — Nokia 9 или Nokia 10.

Так может выглядеть флагман Nokia с пятью камерами

На задней стороне гаджета располагается вспышка, неизвестный датчик и пять модулей основной камеры. Там же виднеется логотип ZEISS, подтверждающий продолжение сотрудничества двух компаний. А вот сканера отпечатков пальцев нет. Возможно, его встроят прямо в OLED-экран.

О назначении пяти камер доподлинно пока ничего не известно. Возможно, это будут модули с разным фокусным расстоянием. Один из датчиков окажется черно-белым, еще один — телефото, третий может использоваться для размытия.

Инсайдер Benjamin Geskin на основе попавшегося в Сеть снимка создал рендер смартфона.

Так может выглядеть флагман Nokia с пятью камерами

По его мнению, практически всю фронтальную панель займет дисплей, в верхней части которого будет вырез. К другим ожидаемым техническим характеристикам относится процессор Snapdragon 845. Обозреватель Gizmochina пишет, что анонс Nokia 9 (или Nokia 10) состоится до конца этого года.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Nokia:

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорее всего, компания HMD Global работает над новым топовым смартфоном — Nokia 9. Его основным преимуществом может стать основная камера с пятью модулями. Сначала...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Лавров показал свой любимый мем про отравителей Скрипалей. С Батрутдиновым и Харламовым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Герой працы
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика