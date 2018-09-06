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Так может выглядеть флагман Nokia с пятью камерами
07.09.2018 09:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Скорее всего, компания HMD Global работает над новым топовым смартфоном — Nokia 9. Его основным преимуществом может стать основная камера с пятью модулями. Сначала в Сети
В Gizmochina отмечают, что на «живом» снимке изображен прототип устройства. Его кодовое наименование — TA-1094. Официальное название, под которым смартфон может поступить в продажу, — Nokia 9 или Nokia 10.
На задней стороне гаджета располагается вспышка, неизвестный датчик и пять модулей основной камеры. Там же виднеется логотип ZEISS, подтверждающий продолжение сотрудничества двух компаний. А вот сканера отпечатков пальцев нет. Возможно, его встроят прямо в OLED-экран.
О назначении пяти камер доподлинно пока ничего не известно. Возможно, это будут модули с разным фокусным расстоянием. Один из датчиков окажется черно-белым, еще один — телефото, третий может использоваться для размытия.
Инсайдер Benjamin Geskin на основе попавшегося в Сеть снимка создал рендер смартфона.
По его мнению, практически всю фронтальную панель займет дисплей, в верхней части которого будет вырез. К другим ожидаемым техническим характеристикам относится процессор Snapdragon 845. Обозреватель Gizmochina пишет, что анонс Nokia 9 (или Nokia 10) состоится до конца этого года.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Nokia:
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Скорее всего, компания HMD Global работает над новым топовым смартфоном — Nokia 9. Его основным преимуществом может стать основная камера с пятью модулями. Сначала...
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