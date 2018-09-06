Так может выглядеть флагман Nokia с пятью камерами

Скорее всего, компания HMD Global работает над новым топовым смартфоном — Nokia 9. Его основным преимуществом может стать основная камера с пятью модулями. Сначала в Сети появилось «живое» фото аппарата, а потом и его качественный ренде р.

В Gizmochina отмечают, что на «живом» снимке изображен прототип устройства. Его кодовое наименование — TA-1094. Официальное название, под которым смартфон может поступить в продажу, — Nokia 9 или Nokia 10.





На задней стороне гаджета располагается вспышка, неизвестный датчик и пять модулей основной камеры. Там же виднеется логотип ZEISS, подтверждающий продолжение сотрудничества двух компаний. А вот сканера отпечатков пальцев нет. Возможно, его встроят прямо в OLED-экран.

О назначении пяти камер доподлинно пока ничего не известно. Возможно, это будут модули с разным фокусным расстоянием. Один из датчиков окажется черно-белым, еще один — телефото, третий может использоваться для размытия.

Инсайдер Benjamin Geskin на основе попавшегося в Сеть снимка создал рендер смартфона.





По его мнению, практически всю фронтальную панель займет дисплей, в верхней части которого будет вырез. К другим ожидаемым техническим характеристикам относится процессор Snapdragon 845. Обозреватель Gizmochina пишет, что анонс Nokia 9 (или Nokia 10) состоится до конца этого года.

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