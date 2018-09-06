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Кадры взрыва моста в Житковичском районе использовали в сюжете об истребителе Су-57
07.09.2018 13:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Российское интеренет-издание Lenta.ru использовало для иллюстрации сюжета об истребителе Су-57 кадры взрыва моста в Житковичском районе. Правда, в этом взрыве истребители не участвовали.
Видео о Су-57
Первым на совпадение
Во взрыве моста в Житковичском районе истребители задействованы не были. Специалисты центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС
Напомним, автомобильный мост через Припять в Житковичском районе соединял Туров и Житковичи. 7 декабря на мосту
Су-57 — перспективный российский истребитель пятого поколения, его разрабатывает ОКБ имени П.О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». Серийные поставки Су-57 в строевые части намечено начать в 2018−2019 годах.
В будущем
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Российское интеренет-издание Lenta.ru использовало для иллюстрации сюжета об истребителе Су-57 кадры взрыва моста в Житковичском районе. Правда, в этом взрыве...
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