Семь органов, без которых можно жить

Организм человека отлично умеет приспосабливаться и восстанавливаться. Адам Тейлор, специалист по клинической анатомии из Ланкастерского университета, на площадке The Conversation рассказал, какие органы могут быть полностью удалены без критических последствий.



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Селезенка

Селезенка находится с левой стороны живота под ребрами ближе к спине. Она участвует в рециркуляции и производстве компонентов крови, а также служит своеобразным «резервуаром» для крови.

Этот орган чувствителен к травмам живота, например, падениям или ударам. Тонкая оболочка селезенки легко разрывается, позволяя крови вытекать из поврежденного органа наружу. Если это состояние не диагностировать и не лечить, человек может погибнуть. Иногда селезенку удаляют хирургически.

Человек может жить без селезенки. Печень и лимфатические узлы компенсируют работу этого органа и помогают пережить его потерю почти без последствий.

Желудок

Среди основных функций желудка — механическая обработка пищевой массы, ее химическая обработка с помощью желудочного сока, всасывание из пищи воды, соли, сахара и других веществ.

Иногда желудок удаляют хирургическим путем из-за болезни или травмы. В 2012 году британке пришлось сделать это из-за выпитого коктейля с жидким азотом.

Когда желудок удаляют, медики соединяют пищевод непосредственно с тонким кишечником. После полного восстановления человек всё еще может питаться обычным способом. Правда, есть придется маленькими порциями и с равными перерывами между приемами пищи. К тому же после такой операции обязательно нужно принимать витаминные добавки.

Репродуктивные органы

У мужчин есть пара яичек, у женщин — пара яичников. При удалении одного органа из пары, человек по-прежнему сохранит способность продолжать род.

Иногда из-за болезни или травмы мужчинам могут удалить оба яичка, а женщинам — оба яичника. В этом случае завести детей уже не получится, однако пациент продолжит жить.

Исследования показывают , что для женщин удаление яичников не снижает продолжительность жизни. Интересно, что в Корее удаление обоих яичек у мужчин иногда приводит к увеличению продолжительности жизни.

Толстая кишка

Это нижняя часть пищеварительного тракта, ее длина составляет около 160 сантиметров. В толстой кишке в основном происходит всасывание воды и формирование из пищевой кашицы оформленного кала.

Иногда из-за рака или других болезеней людям удаляют часть толстой кишки или ее всю. Большинство выздоравливает после этой операции, почти не замечая перемен в своих привычках. Правда, в начале восстановления рекомендуют соблюдать диету с преимуществом мягких продуктов.

Желчный пузырь

Желчный пузырь находится под печенью в верхней правой части живота прямо под ребрами. В нем накапливается желчь, выработанная в печени. Желчь участвует в процессах пищеварения и помогает расщеплять жиры.

Каждый год тысячи людей проходят через холецистэктомию — операцию по удалению желчного пузыря. Часто это происходит из-за осложнений после образования камней в самом желчном пузыре или желчных протоках. В 2015 году у женщины в Индии удалили 12 тысяч камней из желчного пузыря — похоже, это мировой рекорд.

В большинстве случаев отрицательных последствий в такой операции нет. У некоторых после операции нарушается отток желчи и панкреатического секрета в двенадцатиперстную кишку, иногда бывают фантомные боли.

Аппендикс

Аппендикс — это червеобразный придаток слепой кишки. Раньше его считали рудиментом, однако недавно выяснилось , что аппендикс участвует в формировании иммуннитета.

При остром воспалении аппендикса его удаляют. Человек может полноценно жить без этого отростка. Кстати, если у вам удаляли аппендинс, это вовсе не значит, что он больше вас не побеспокоит. Известны случаи , когда его не получалось удалить полностью, а оставшаяся часть воспалялась снова.

Почки

У большинства людей две почки. Однако человек может жить и с одной почкой, и даже без них (но только с диализом). В ходе диализа из крови искусственно удаляют метаболические отходы, а также выводят лишнюю жидкость из организма.

Если человек находится на диализе, продолжительность его жизни зависит от множества факторов. Недавнее исследование показало , что те, кто попадает на диализ в возрасте 20 лет, в среднем проживают еще 16−18 лет. А вот у тех, кто начал в 60 лет, средняя продолжительность жизни составляет всего пять лет.