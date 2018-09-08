В последние годы все чаще можно услышать выражение «Беларусь - Силиконовая долина Восточной Европы». Это связывают с огромным техническим потенциалом страны. Наших специалистов отличает образование на высоком уровне, а также относительно дешевая рабочая сила. Сегодня Беларусь - один из основных крупнейших и стабильных источников специалистов для аутсорсинга в Европе.

Важную роль в этом играет Парк высоких технологий, который объединяет множество белорусских компаний. Он предоставляет своим резидентам определенные льготы и создает условия для развития IT-индустрии в Беларуси.

Алексей Гречанинов, который стал гостем канала «Стартап технологии с Алексеем Шабловским», в своем интервью рассказал, почему он не совсем согласен с подобной точкой зрения .

«На мой взгляд, так выражаются, в основном, люди, которые не очень понимают суть Силиконовой долины и не очень знают ее историю».

Рассуждая над этим вопросом, эксперт обращается к истории Силиконовой долины. С 50-х гг. ХХ в. она развивалась как технологическая область, созданная в первую очередь для развития военной индустрии США. Спустя несколько десятилетий там стали появляться такие компании, как Hewlett-Packard, Cisco Systems, Sun Microsystems и Yahoo!. Главное преимущество Силиконовой долины, которое выделяет эксперт, - изначальное заселение территории высококвалифицированными специалистами, инженерами и наличие большого количества заводов.

«В Беларуси нужно создать среду куда, как минимум, захотят приезжать иностранные специалисты. И перестанут наконец-то уезжать свои».

Именно в этом эксперт видит первое условие для развития рынка IT в Беларуси. Каждый специалист, по мнению гостя, стремится не просто к высокому заработку, но и профессиональному развитию. А для этого в нашей стране, к сожалению, на сегодняшний день не так много условий. Айтишники хотят работать над проектами, значимыми именно для них, а таких проектов в нашей стране пока не хватает.

«Пока это не будет обеспечено в Беларуси, говорить о том, что мы имеем здесь именно Силиконовую долину, не совсем корректно. Пока мы имеем примерно на 90% аутсорсинговое производство. По сути, оно не имеет ничего общего с Силиконовой долиной, потому что там производят продукты».

На сегодняшний день в Силиконовой долине практически нет компаний, которые работали бы на аутсорсинг. В Беларуси же дела обстоят с точностью да наоборот. Сравнивать Парк высоких технологий и Силиконовую долину не совсем правильно и даже бессмысленно с этой точки зрения.

Поэтому движение в данном направлении, по словам Алексея Гречанинова, должно стать одним из приоритетов в развитии индустрии. Тем более, что общие принципы развития у белорусской IT-индустрии и Силиконовой долины похожи.

Кроме того, важно изменение инвестиционного климата в стране, что станет значительным импульсом к дальнейшему развитию индустрии информационных технологий в нашей стране. Для нее должен реально открыться хотя бы рынок Евросоюза, после чего можно будет говорить о дальнейших направлениях. По словам эксперта, неинтегрированность страны в этот рынок на уровне банковской системы и межгосударственных отношений довольно сильно мешает выходу на международные рынки.