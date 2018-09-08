В Беларуси замечены еще официально непредставленные гаджеты Huawei

Huawei сертифицировала в Беларуси две модели еще официально не представленных «умных» часов — Honor Watch и Huawei Watch GT . Информация об этом пришла из единого реестра нотификаций Евразийской экономической комиссии, пишет mobiltelefon.ru.





Подробные характеристики смарт-часов пока не называются. В реестре указаны только их кодовые названия (TLS-B19 у Honor Watch и FTN-B19 у Huawei Watch GT) и версии ПО. Оба гаджета прошли сертификацию пятого сентября.

ПО у аппаратов одинаковое — V200. В mobiltelefon.ru отмечают, что о «двухсотой серии» ранее не слышали. Актуальная Wear OS (Android Wear) выпускается с номером 1.5, другие ОС используются только их разработчиками и не близки в нумерации к V200. Это может говорить о том, что новинки получат собственную операционную систему.

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