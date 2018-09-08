Из Минска позвонили на МКС

В Минске прошел сеанс видеосвязи с Международной космической станцией. Звонок сделали в ходе открытого урока «Беларусь и космос» в столичной Ратуше.

Звонок продлился около 25 минут, космонавтам успели задать более 15 вопросов. На вопросы отвечали космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.





Задержка при связи с космосом составляет 5 секунд. Сигнал с МКС передавался в Центр управления полетами в Москве, дальше через «Ростелеком» и «Белтелеком» поступал в Минск.

Дети спрашивали, хотят ли космонавты слетать на Марс (хотят, но это станет возможно не скоро), сможет ли человечество колонизировать другую планету (это вполне возможно, начнут, скорее всего, с Луны).

Был вопрос, какой день на МКС самый трудный.

— Один из самых тяжелых — внекорабельный день, когда осуществляется выход в открытый космос, — сказал Олег Артемьев. — Это тяжело и морально, и физически. День начинается рано и заканчивается поздно, все это время приходится быть без сна. Но это и самый интересный день, он запоминается на всю жизнь.





Еще детям было интересно, как космонавты относятся к видеоиграм. Выяснилось, что компьютерные симуляторы помогают им отрабатывать процессы, которые нужны для работы. Правда, маленьким геймерам космонавты посоветовали знать меру и всегда соблюдать режим сна и отдыха.

Во время урока «Беларусь и космос» одаренные школьники смогли больше узнать о вкладе белорусов в исследование космического пространства, задать свои вопросы космонавту Олегу Новицкому и прогуляться по МКС в виртуальной реальности.

Организаторами урока стали Мингорисполком и минский центр разработки Wargaming. Космический урок в Беларуси стал частью международного проекта, его инициаторы — Томский государственный университет и РКК «Энергия».