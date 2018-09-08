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Из Минска позвонили на МКС
09.09.2018 13:21 — Новости Hi-Tech | Tut.by
В Минске прошел сеанс видеосвязи с Международной космической станцией. Звонок сделали в ходе открытого урока «Беларусь и космос» в столичной Ратуше.
Звонок продлился около 25 минут, космонавтам успели задать более 15 вопросов. На вопросы отвечали космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.
Дети спрашивали, хотят ли космонавты слетать на Марс (хотят, но это станет возможно не скоро), сможет ли человечество колонизировать другую планету (это вполне возможно, начнут, скорее всего, с Луны).
Был вопрос, какой день на МКС самый трудный.
— Один из самых тяжелых — внекорабельный день, когда осуществляется выход в открытый космос, — сказал Олег Артемьев. — Это тяжело и морально, и физически. День начинается рано и заканчивается поздно, все это время приходится быть без сна. Но это и самый интересный день, он запоминается на всю жизнь.
Еще детям было интересно, как космонавты относятся к видеоиграм. Выяснилось, что компьютерные симуляторы помогают им отрабатывать процессы, которые нужны для работы. Правда, маленьким геймерам космонавты посоветовали знать меру и всегда соблюдать режим сна и отдыха.
Во время урока «Беларусь и космос» одаренные школьники смогли больше узнать о вкладе белорусов в исследование космического пространства, задать свои вопросы космонавту Олегу Новицкому и прогуляться по МКС в виртуальной реальности.
Организаторами урока стали Мингорисполком и минский центр разработки Wargaming. Космический урок в Беларуси стал частью международного проекта, его инициаторы — Томский государственный университет и РКК «Энергия».
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В Минске прошел сеанс видеосвязи с Международной космической станцией. Звонок сделали в ходе открытого урока "Беларусь и космос" в столичной ратуше.
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