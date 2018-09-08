Из Минска позвонили на МКС

В Минске прошел сеанс видеосвязи с Международной космической станцией. Звонок сделали в ходе открытого урока «Беларусь и космос» в столичной Ратуше. Общение продлилось около 25 минут, космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Сергей Прокопьев успели ответить на два десятка вопросов от школьников.



Фото: TUT.BY

Задержка при связи с космосом составляет 5 секунд. Сигнал с МКС передавался в Центр управления полетами в Москве, дальше через «Ростелеком» и «Белтелеком» поступал в Минск. Вопросы космонавтам задавали одаренные минские школьники — победители олимпиад и научных конференций по физике и астрономии.

Дети спрашивали, хотят ли космонавты слетать на Марс (хотят, но современные технологии пока не позволяют это сделать), сможет ли человечество колонизировать другую планету (это вполне возможно, начнут, скорее всего, с Луны).

Еще школьники интересовались, какой день на МКС самый трудный.

— Один из самых тяжелых — внекорабельный день, когда осуществляется выход в открытый космос, — сказал Олег Артемьев. — Это тяжело и морально, и физически. Это очень длинный день, он начинается рано и заканчивается поздно, все это время приходится быть без сна. Но это и самый интересный день, он запоминается на всю жизнь.



Слева — Сергей Прокопьев, справа — Олег Артемьев. Фото: TUT.BY

Особенно дети оживились на вопросе о том, какой земной еды не хватает в космосе.

— Еды на станции хватает, но разнообразия мало. Поэтому мы с американскими коллегами постоянно обмениваемся продуктами, — поделился Сергей Прокопьев. — Больше всего не хватает свежих овощей, потому что у нас все консервированное и сублимированное, а свежих продуктов мало. Я больше всего скучаю по арбузам.

Как стать космонавтом? Вот рецепт от Сергея Прокопьева:

— Надо очень этого хотеть и с детства готовиться: хорошо учиться, заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Понадобится космическое или летное образование, но думаю, в будущем подойдет также инженерное или научное. Шанс поступить в отряд космонавтов бывает один или два раза в жизни. Когда он наступит, нужно быть к этому готовым.

Интересовали школьников и фотографии с борта МКС.

— Мы фотографируем в свободное от работы время, — объяснил Олег Артемьев. — У нас здесь тяжелая артиллерия, мы используем фотоаппараты с фокусным расстоянием до 1600. Минск виден очень хорошо.

Еще детям было интересно, как космонавты относятся к видеоиграм. Выяснилось, что компьютерные симуляторы помогают им отрабатывать процессы, которые нужны в работе. Правда, маленьким геймерам космонавты посоветовали знать меру и всегда соблюдать режим сна и отдыха.

Олег Артемьев порассуждал о научном открытии, которое совершит революцию в космонавтике:

— Я думаю, что это будет открытие, которое позволит нам перемещаться на большие расстояния со скоростью, близкой к скорости света. Это на грани фантастики, но было бы здорово. А если не сможем перемещаться на большие расстояния — то хотя бы иметь аватаров на других планетах и с их помощью исследовать другие миры. Конечно, любое [космическое] открытие приоткрывает для нас завесу тайны над историей возникновения нашей Вселенной. Любое знание об этом будет для нас судьбоносным.

Кроме звонка на МКС во время космического урока школьники смогли больше узнать о космосе и его исследовании, прогуляться по МКС в виртуальной реальности и задать свои вопросы космонавту Олегу Новицкому (он сейчас на Земле).

Организаторами мероприятия стали Мингорисполком и минский центр разработки Wargaming. Космический урок в Беларуси стал частью международного проекта, его инициаторы — Томский государственный университет и РКК «Энергия».