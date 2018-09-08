В парке Победы девятого сентября с размахом отметили День танкиста. Танки для белорусов давно стали больше, чем игра. Это уже почти религия — к такому выводу приходишь, когда смотришь на многотысячную очередь к игровой зоне с 200 компьютерами.









В ней представлены абсолютно все поколения белорусов. За самыми маленькими иногда присматривают даже бабушки, упорно стоящие рядом с играющими внуками: «Чтобы он на этом танке куда не уехал». А где же отцы?

73 процента счастливых людей

Взрослым активностей тоже хватает: и это не только компьютеры. Тут целая выставка настоящего оружия спецназа — большие дяди, словно дети, поочередно фотографировались с ВСК-94, снайперской винтовкой Драгунова, пулеметом ПКМ и другим оружием.



Снайперская винтовка СВД.





Благодаря специально разработанным патронам калибра 9×39 мм ВСК-94 способен поражать цели в бронежилетах, армейских касках или за листовой сталью толщиной 1,6 мм, а еще он бесшумно стреляет. Такое оружие доверяют только профессионалам и попозировать с ним хотелось многим.



А для самых сильных было подготовлено особое испытание — нужно было поднять клин-затвор. С виду небольшая деталь обладала для своих размеров немалым весом — 72 кг. Поэтому те, кто визуально ошибся в оценке массы, напрягали все мышцы, только бы не попасть впросак перед любимой девушкой.





Перед началом праздника руководитель по связям с общественностью Wargaming в СНГ Иван Кузнецов рассказал, что, согласно статистике, 73 процента игроков в WOT — счастливые люди. Если бы статистику собирали прямо девятого сентября, показатель бы приблизился к 100 процентам.

46 тонн обожания

— Мама, а можно мне вон тот танк, — дергает маму за руку маленький мальчик и показывает рукой на 46-тонный Т-72Б3. — Нет, он слишком большой! — Так мы его во дворе поставим.





Никогда армия не привлекала так детей, как на этом празднике. Казалось, что если бы в военкомат можно было записывать с детского сада, то уже десятого сентября явка была бы на пороге 200 процентов.





Детям разрешили абсолютно все: можно было забраться на танк, посидеть внутри современного бронированного автомобиля МЗКТ 490 100 (V-1) и другой боевой техники. Малыши буквально живой волной захлестывали боевые машины — останется ли вся техника в целости и сохранности после такого?





К слову, детям потеряться на празднике было сложно: организаторы предусмотрели «детский GPS» — специальные «стикеры», на которых можно написать телефон мамы или папы с именем.

Белорусские военные не только показывали технику, но и раздавали подарки. Для детей была устроена викторина на знание танков. Победить хотелось всем, но самый большой шанс был у поклонников World of Tanks.



Победитель викторины с Анатолем Ермоленко.

Чтобы вручить награды лучшим знатокам матчасти, на праздник приехал сам Анатолий Ярмоленко, который, оказывается, тоже интересуется военной тематикой. Народный артист Беларуси рассказал, что следил за выступлением белорусской команды на танковом биатлоне и был очень горд за наших военных. Он также отметил, что современная молодежь инфантильна, а армия берет на себя функцию воспитания, подготовки к взрослой жизни.

Мужчины в форме — самые красивые

По статистике, 47 процентов игроков World of Tanks занимаются спортом любительски. Это идет вразрез с классическим образом виртуального бойца: парня с плохой осанкой и лишним весом. А еще 65 процентов из нескольких миллионов фанатов игры предпочитают салат и только 35 картошку фри. Наверное, поэтому на празднике было так много спортивных активностей.





Но если говорить о военной форме, то сегодня самыми востребованными были люди в черном — такая расцветка принята в белорусских танковых войсках.

— Встречаться с парнем, который служит в танковых войсках, непросто, — рассказывает Альбина. — Он много времени уделяет службе, а хочется видеть его почаще. И с небольшим укором смотрит на стоящего рядом старший сержанта контрактной службы Дмитрия Солдатенко — участника танкового биатлона.





— Очень за него переживала, когда Дима выступал в Алабино. Никогда не думала, что с таким интересом буду следить за Армейскими играми, а этим летом не пропустила не одной трансляции, когда выступал Дима.

Технологии звездных войн

Во время пресс-конференции, прошедшей перед праздником,

показали эпизод из звездных войн. Тем, кому сейчас немного за 30, хорошо знаком эпизод, когда R2-D2 показывает Люку голографическое послание принцессы Леи.

Тогда казалось, что такое — невероятная фантастика. А сейчас руководитель направления спецпроектов Wargaming Александр Бобко показал технологию «World of Tanks Настольный AR». Она позволяет накладывать эпизоды игры на любую поверхность.

Такая разработка полезна не только для развлечений, она открывает возможности для изучения исторических событий, например, танковых баталий в объеме в дополненной реальности. Для детей это интереснее скучных учебников.













Сразу вспоминается совет Хана Соло не выигрывать в «Дежарик» (голографическая игра, похожая на шахматы — прим.ред.) у вуки. Технология «Настольный AR» была впервые сегодня продемонстрирована в СНГ. И кто знает, может, через несколько лет посетителям Дня танкиста будут выдавать виртуальные очки прямо на входе, чтобы провести праздник в дополненной реальности.