За пару дней до анонса раскрыты цены и названия трех новых iPhone

12 сентября Apple представит новое поколение iPhone, в которое войдет три модели. За несколько дней до этого китайский оператор связи раскрыл названия и цены смартфонов, пише т MacRumors.





По информации оператора, продолжателя нынешнего iPhone X назовут iPhone Xs, а увеличенную модель с OLED-экраном на 6,5 дюймов iPhone Xs Plus. По более ранней информации, смартфон планировали назвать iPhone Xs Max.

Более простая 6,1-дюймовая модификация смартфона будет продаваться как iPhone Xc. MacRumors пишет, что в последний раз букву «C» в названии Apple использовала в 2013 году, когда анонсировала iPhone 5c.

Согласно информации авторитетного инсайдера Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo), iPhone Xc можно будет приобрести в корпусах красного, синего, оранжевого, серого и белого цветов. Старшие iPhone Xs и iPhone Xs Plus будут выпускаться в черных, белых и золотых корпусах.

В Китае за iPhone Xs попросят 1079 долларов, iPhone Xs Plus — 1225 долларов, iPhone Xc — 860 долларов. MacRumors отмечает, что китайские цены включают в себя налог с продаж в 17%. Без него стоимость устройств конвертируется соответственно в 900, 1015 и 700 долларов.

Напомним: скорее всего, вся тройка получит систему распознавания лиц Face ID и процессор Apple A12. В старших моделях установят 4 ГБ оперативной памяти, в младшей — 3 ГБ. Основная камера в iPhone Xc будет одинарной, в iPhone Xs и iPhone Xs Plus — сдвоенной.

Китайский оператор также утверждает, что позже в продаже появятся версии iPhone Xs и iPhone Xs Plus с двумя SIM-картами.

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