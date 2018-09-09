Биологи пересмотрели методику определения охранного статуса птиц. Они пришли к выводу, что голубые ара не на грани исчезновения, а уже исчезли в дикой природе. Научная работа об этом опубликована в журнале Biological Conservation , кратко о ней рассказывает сайт IFLScience .



Голубой ара. Фото: Rüdiger Stehn / wikipedia.org

Последние голубые ара, которых люди видели в дикой природе, жили в бразильском штате Баия. В 1985—1986 годах там оставалось всего три птицы, в следующие годы их поймали, чтобы продать. Один самец голубого ара жил в этом месте с самкой попугая другого вида c 1990-го до конца 2000-го года, однако после этого времени о нем ничего не известно.

Больше об этих птицах в дикой природе данных нет, несмотря на постоянные поиски и наблюдение. В 2016-м году появилось видео, на котором голубой ара летит между деревьев в штате Баия. Правда, специалисты считают, что эта птица не жила в дикой природе, а была освобождена из неволи.

«Человеческая деятельность является основной причиной почти всех недавних исчезновений видов, — сказал изданию IFLScience Стюарт Бушар, главный научный сотрудник BirdLife International и ведущий автор статьи. — Скорость вымирания на континентах сейчас выше, чем когда-либо прежде. И она продолжит расти без согласованных усилий по сохранению животных».

Голубые ара — это птицы семейства попугаевых. В дикой природе они обитали только в Бразилии между реками Парнаиба и Сан-Франциску. Сейчас их можно видеть только в зоопарках и у заводчиков. Голубые ара стали известны после выхода на экраны мультфильма «Рио» в 2011 году. По сюжету, последних диких самца и самку похищают контрабандисты, занимающиеся нелегальным вывозом редких видов птиц. Скорее всего, на момент премьеры мульфильма голубых ара в дикой природе уже не осталось.