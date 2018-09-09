Женский экипаж танка Т-80 показал необычные трюки

Специально ко Дню танкиста Минобороны России подготовило нештатный экипаж, состоящий из военнослужащих-женщин. В во время праздника, проходящего на танковом полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота возле поселка Корзуново (Мурманская область), женский экипаж выступал на танке Т-80.



Фото: Минобороны России

Девушки смогли танковым стволом задвинуть коробок спичек, забили гвоздь в бревно и разрезали дыню. Выступая на модернизированных машинах, представительницы прекрасной половины поразили мишени в движении и даже прыгнули на танке с трамплина.



Фото: Минобороны России

Т-80 был первым советским серийным танком с газотурбинной установкой, которая давала массу преимуществ. Танк заводился одним нажатием на кнопку в любую погоду, трогаться можно было с любой передачи, хоть с четвертой — машина не дернется и не заглохнет, как это бывает с дизельной техникой.

Ход «восьмидесятки» очень плавный, что позволяет точно поражать мишени в движении на большей скорости, чем Т-64 и Т-72.