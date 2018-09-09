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Женский экипаж танка Т-80 показал необычные трюки

10.09.2018 14:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Специально ко Дню танкиста Минобороны России подготовило нештатный экипаж, состоящий из военнослужащих-женщин. В во время праздника, проходящего на танковом полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота возле поселка Корзуново (Мурманская область), женский экипаж выступал на танке Т-80.

Женский экипаж танка Т-80 показал необычные трюки
Фото: Минобороны России

Девушки смогли танковым стволом задвинуть коробок спичек, забили гвоздь в бревно и разрезали дыню. Выступая на модернизированных машинах, представительницы прекрасной половины поразили мишени в движении и даже прыгнули на танке с трамплина.

Женский экипаж танка Т-80 показал необычные трюки
Фото: Минобороны России

Т-80 был первым советским серийным танком с газотурбинной установкой, которая давала массу преимуществ. Танк заводился одним нажатием на кнопку в любую погоду, трогаться можно было с любой передачи, хоть с четвертой — машина не дернется и не заглохнет, как это бывает с дизельной техникой.

Ход «восьмидесятки» очень плавный, что позволяет точно поражать мишени в движении на большей скорости, чем Т-64 и Т-72.

 
 
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Специально ко Дню танкиста Минобороны России подготовило нештатный экипаж, состоящий из военнослужащих-женщин. В во время праздника, проходящего на танковом...
 
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