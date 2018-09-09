Истребитель поколения 4++ пролетел на сверхмедленной скорости

Во время показательных полетов над островом Русский в преддверии IV Восточного экономического форума (ВЭФ) прошли показательные полеты истребителей Су-35С, сообщает ТВ «Звезда».

Самым ярким моментом шоу стал пролет истребителя на сверхмедленной скорости. Ас пилотажной группы «Соколы России» Виктор Заев прошел на минимальной скорости — 200 км/ч, продемонстрировав высокие несущие свойства самолета. Еще летчик исполнил петлю Нестерова и бочку.

В Су-35 были применены самые удачные технические решения, отработанные ранее на самолетах семейства Су-27 и Су-30. Конструкция самолета был усилена, что позволило увеличить запас топлива. Узлов для крепления вооружения тоже стало больше — двенадцать вместо десяти.