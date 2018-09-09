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Сторожевой корабль ФСБ сел на мель

10.09.2018 17:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Отдыхающие случайно засняли сторожевой корабль ФСБ России, который сел на мель недалеко от города Высоцка, сообщает местный портал megapolisonline.ru.

Инцидент произошел в районе семи вечера седьмого сентября. Только через час ПСКР-912 «Анатолий Королев». Инцидент произошло во время маневрирования около острова Малый Высоцкий.

Севшее на мель судно относится к сторожевым кораблям проекта 10 410 «Светлячок». Они спроектированы специально пограничной службы ФСБ России и выполняют задачи по контролю государственной границы, защиты судов от нападения диверсантов-террористов, а также отражения вооруженного нападения воздушного и подводного противника — подводных лодок и пловцов.

 
 
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Отдыхающие случайно засняли сторожевой корабль ФСБ России, который сел на мель недалеко от города Высоцка, сообщает местный портал megapolisonline.ru.
 
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