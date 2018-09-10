"Яндекс" начал бесплатно показывать белорусам кино в высоком качестве

На yandex.by появились лицензионные фильмы и сериалы, которые можно смотреть бесплатно и в высоком качестве.



Источник: Maxim Shemetov / Reuters

На главной странице «Яндекса» теперь доступны популярные фильмы, сериалы и мультфильмы, а также классика советского кино. Все они собраны в подборки разных жанров: от боевиков до драм и комедий. Для каждого фильма указан рейтинг на «КиноПоиске» — крупнейшем русскоязычном сервисе о кино. Чтобы начать просмотр, достаточно кликнуть на любую картину. Досмотреть фильм можно и позже: если закрыть вкладку, то потом просмотр продолжится с того же места.

«Мы хотим, чтобы люди смотрели кино в хорошем качестве. На текущий момент мы лицензировали более трех тысяч фильмов и постепенно будем увеличивать нашу коллекцию. В дальнейшем этот контент будет доступен не только на главной странице белорусского «Яндекса», но и на других площадках, в частности на «Телепрограмме», — сказал Егор Цыганок, региональный менеджер по развитию «Яндекса» в Беларуси.