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Новейший F-35С потерпел дорогостоящую "аварию класса А"

11.09.2018 10:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Попытка дозаправить в воздухе истребитель пятого поколения F-35С обернулась полным фиаско, сообщает The Aviationist. Последствия от инцидента оценили как «авария класса A» — самый обширный уровень ущерба для военного самолета. Истребитель получил повреждения на два миллиона долларов.

Новейший F-35С потерпел дорогостоящую "аварию класса А"
Фото: theaviationist

Также получил повреждения и истребитель-бомбардировщик F/A-18 °F Super Hornet, выступавший в роли толивозаправщика. Урон, полученный самолетом, относится к классу С — 50−500 тысяч долларов. Тем не менее самолет смог удачно приземлиться на авианосец Abraham Lincoln.

Во время попытки дозаправки F-35C повредил штангой топливоприемника корзину топливного шланга, выпущенного F/A-18. Мелкие обломки конструкции вместе с топливом попали в бак, после чего повредили двигатель. Если бы двигатель F-35C был выведен из строя, то сумма ущерба могла бы составить14 млн долларов, именно столько стоит Pratt & Whitney F135. Сам инцидент произошел еще 23 августа, но в ВМС США рассказали о нем только на днях.

 
 
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Попытка дозаправить в воздухе истребитель пятого поколения F-35С обернулась полным фиаско, сообщает The Aviationist. Последствия от инцидента оценили как «авария класса...
 
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