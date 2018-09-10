Попытка дозаправить в воздухе истребитель пятого поколения F-35С обернулась полным фиаско, сообщает The Aviationist. Последствия от инцидента оценили как «авария класса A» — самый обширный уровень ущерба для военного самолета. Истребитель получил повреждения на два миллиона долларов.



Фото: theaviationist

Также получил повреждения и истребитель-бомбардировщик F/A-18 °F Super Hornet, выступавший в роли толивозаправщика. Урон, полученный самолетом, относится к классу С — 50−500 тысяч долларов. Тем не менее самолет смог удачно приземлиться на авианосец Abraham Lincoln.

Во время попытки дозаправки F-35C повредил штангой топливоприемника корзину топливного шланга, выпущенного F/A-18. Мелкие обломки конструкции вместе с топливом попали в бак, после чего повредили двигатель. Если бы двигатель F-35C был выведен из строя, то сумма ущерба могла бы составить14 млн долларов, именно столько стоит Pratt & Whitney F135. Сам инцидент произошел еще 23 августа, но в ВМС США рассказали о нем только на днях.