Утром 11 сентября почтовые сервисы «Яндекса» дали сбой. Проблема затронула российских и белорусских пользователей, в том числе тех, кто использует почту TUT.BY.





На момент публикации при попытке войти в почтовый ящик «Яндекса», сайт выдавал ошибку 500 и сообщал, что не может обработать запрос. По данным сервиса Downdetector , проблема затронула пользователей из разных регионов России и Беларуси.

Сбой произошел и в работе почты TUT.BY, так как содержимое почтовых ящиков и всей переписки пользователей с 2015 года перенесено на сервис «Яндекс.Почта».

«Мы работаем над тем, чтобы восстановить привычную работу сервиса как можно скорее», пишут представители Яндекс.Почты. На время сбоя они предлагают воспользоваться лайт-версей сервиса, она работает в обычном режиме.