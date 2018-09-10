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В работе почты "Яндекса" и TUT.BY произошел сбой

11.09.2018 12:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Утром 11 сентября почтовые сервисы «Яндекса» дали сбой. Проблема затронула российских и белорусских пользователей, в том числе тех, кто использует почту TUT.BY.

В работе почты "Яндекса" и TUT.BY произошел сбой

На момент публикации при попытке войти в почтовый ящик «Яндекса», сайт выдавал ошибку 500 и сообщал, что не может обработать запрос. По данным сервиса Downdetector, проблема затронула пользователей из разных регионов России и Беларуси.

Сбой произошел и в работе почты TUT.BY, так как содержимое почтовых ящиков и всей переписки пользователей с 2015 года перенесено на сервис «Яндекс.Почта».

«Мы работаем над тем, чтобы восстановить привычную работу сервиса как можно скорее», пишут представители Яндекс.Почты. На время сбоя они предлагают воспользоваться лайт-версей сервиса, она работает в обычном режиме.

 
 
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Утром 11 сентября почтовые сервисы «Яндекса» дали сбой. Проблема затронула российских и белорусских пользователей, в том числе тех, кто использует почту TUT.BY.
 
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