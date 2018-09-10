Пять смартфонов Huawei, которые сейчас чаще всего ищут белорусы

Недавно мы писали о пяти смартфонах Xiaomi, которые чаще всего ищут белорусы в поисковых системах Google и «Яндекс». Сегодня мы посмотрели, что интересует наших граждан среди устройств Huawei.



Источник: REUTERS/Yves Herman

Для выбора самых популярных моделей мы использовали системы веб-аналитики от Google и «Яндекс» . За последние 30 дней в Беларуси большее количество запросов связаны с моделями Huawei P20, Huawei P20 Lite, Huawei Y5 2017, Huawei P8 Lite 2017 и Huawei Mate 10 Lite.





Одна из топовых моделей производителя, главной особенностью которой является основная камера с двумя модулями на 12 и 20 Мп. В тесте ресурса сравнения фотографий со смартфонов DxOMark аппарат набрал 102 балла, опередив многих конкурентов от Samsung, Xiaomi и Apple.

К другим техническим характеристикам гаджета относятся процессор Kirin 970, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Диагональ экрана — 5,8 дюйма (2240 на 1080 точек). Разрешение фронтальной камеры составляет 24 Мп. От полного заряда аккумулятора на 3400 мАч смартфон держится около суток.





Упрощенная версия флагманской модели с похожим дизайном и двойной основной камерой. Разрешение первого модуля — 16 Мп, дополнительного — 2 Мп, фронтального — 16 Мп. Для смартфона из средней ценовой категории качество снимков можно охарактеризовать как «сильно выше среднего».

В остальном перед нами смартфон со «средним железом» (процессор Kirin 659, 4/64 ГБ памяти, есть microSD), дисплеем на 5,84 дюйма (Full HD+) и стандартными сутками автономной работы от батареи на 3000 мАч.





Разрешение 5-дюймового дисплея устройства составляет 1280 на 720 пикселей. Процессором выступает чип MediaTek MT6737T. Оперативной памяти 2 ГБ, встроенной — 16 ГБ. Ее можно расширить с помощью карт microSD объемом до 128 ГБ.

Кроме того, в аппарат можно установить сразу две SIM-карты. Емкость встроенного аккумулятора — 3000 мАч. Разрешение основной камеры — 8 Мп, фронтальной — 5 Мп.



Источник: ITC.ua

Еще одна модель начального уровня с 5,2-люймовым экраном (1920 на 1080 пикселей, 424 ppi) и не самой мощной «начинкой» с процессором Kirin 655, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Последняя расширяется через карты формата microSD.

Из других характеристик смартфона — встроенный аккумулятор на 3000 мАч, одинарная основная камера на 12 Мп и фронтальный селфи-модуль разрешением в 8 Мп.





Технически гаджет мало чем отличается от P20 Lite. Тут такой же процессор Kirin 659, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения через microSD. Экран немного больше, диагональю в 5,9 дюйма (2160 на 1080 пикселей, 409 ppi). Важно, что в его верхней части нет выреза для фронтальной камеры и разговорного динамика.

Гаджет оснащается двойной основной камерой на 16 и 2 Мп, а также сдвоенной фронталкой на 13 и 2 Мп. В обоих случаях дополнительные модули нужны для размытия фона. Емкость аккумулятора — 3340 мАч, что позволяет аппарату на одном заряде держаться около полутора дней.