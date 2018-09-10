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Пять смартфонов Huawei, которые сейчас чаще всего ищут белорусы

11.09.2018 12:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Недавно мы писали о пяти смартфонах Xiaomi, которые чаще всего ищут белорусы в поисковых системах Google и «Яндекс». Сегодня мы посмотрели, что интересует наших граждан среди устройств Huawei.

Пять смартфонов Huawei, которые сейчас чаще всего ищут белорусы
Источник: REUTERS/Yves Herman

Для выбора самых популярных моделей мы использовали системы веб-аналитики от Google и «Яндекс». За последние 30 дней в Беларуси большее количество запросов связаны с моделями Huawei P20, Huawei P20 Lite, Huawei Y5 2017, Huawei P8 Lite 2017 и Huawei Mate 10 Lite.

Huawei P20

Пять смартфонов Huawei, которые сейчас чаще всего ищут белорусы

Одна из топовых моделей производителя, главной особенностью которой является основная камера с двумя модулями на 12 и 20 Мп. В тесте ресурса сравнения фотографий со смартфонов DxOMark аппарат набрал 102 балла, опередив многих конкурентов от Samsung, Xiaomi и Apple.

К другим техническим характеристикам гаджета относятся процессор Kirin 970, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Диагональ экрана — 5,8 дюйма (2240 на 1080 точек). Разрешение фронтальной камеры составляет 24 Мп. От полного заряда аккумулятора на 3400 мАч смартфон держится около суток.

 

Huawei P20 Lite

Пять смартфонов Huawei, которые сейчас чаще всего ищут белорусы

Упрощенная версия флагманской модели с похожим дизайном и двойной основной камерой. Разрешение первого модуля — 16 Мп, дополнительного — 2 Мп, фронтального — 16 Мп. Для смартфона из средней ценовой категории качество снимков можно охарактеризовать как «сильно выше среднего».

В остальном перед нами смартфон со «средним железом» (процессор Kirin 659, 4/64 ГБ памяти, есть microSD), дисплеем на 5,84 дюйма (Full HD+) и стандартными сутками автономной работы от батареи на 3000 мАч.

Наш полный обзор Huawei P20 Lite

 

Huawei Y5 2017

Пять смартфонов Huawei, которые сейчас чаще всего ищут белорусы

Разрешение 5-дюймового дисплея устройства составляет 1280 на 720 пикселей. Процессором выступает чип MediaTek MT6737T. Оперативной памяти 2 ГБ, встроенной — 16 ГБ. Ее можно расширить с помощью карт microSD объемом до 128 ГБ.

Кроме того, в аппарат можно установить сразу две SIM-карты. Емкость встроенного аккумулятора — 3000 мАч. Разрешение основной камеры — 8 Мп, фронтальной — 5 Мп.

Huawei P8 Lite (2017)

Пять смартфонов Huawei, которые сейчас чаще всего ищут белорусы
Источник: ITC.ua

Еще одна модель начального уровня с 5,2-люймовым экраном (1920 на 1080 пикселей, 424 ppi) и не самой мощной «начинкой» с процессором Kirin 655, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Последняя расширяется через карты формата microSD.

Из других характеристик смартфона — встроенный аккумулятор на 3000 мАч, одинарная основная камера на 12 Мп и фронтальный селфи-модуль разрешением в 8 Мп.

 

Huawei Mate 10 Lite

Пять смартфонов Huawei, которые сейчас чаще всего ищут белорусы

Технически гаджет мало чем отличается от P20 Lite. Тут такой же процессор Kirin 659, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения через microSD. Экран немного больше, диагональю в 5,9 дюйма (2160 на 1080 пикселей, 409 ppi). Важно, что в его верхней части нет выреза для фронтальной камеры и разговорного динамика.

Гаджет оснащается двойной основной камерой на 16 и 2 Мп, а также сдвоенной фронталкой на 13 и 2 Мп. В обоих случаях дополнительные модули нужны для размытия фона. Емкость аккумулятора — 3340 мАч, что позволяет аппарату на одном заряде держаться около полутора дней.

Наш полный обзор Huawei Mate 10 Lite

 
 
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Недавно мы писали о пяти смартфонах Xiaomi, которые чаще всего ищут белорусы в поисковых системах Google и «Яндекс». Сегодня мы посмотрели, что интересует наших...
 
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