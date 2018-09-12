ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Со-основатель Bitcoin Gold выступит на ключевом форуме по блокчейну и криптовалютам Blockchain Life 2018

13.09.2018 19:09 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Европейский предприниматель, инженер-инноватор Мартин Куванджиев поделится своим уникальным опытом с участниками международного форума Blockchain Life 2018. Мартин известен, как соучредитель самой децентрализованной криптовалюты среди биткоинов - Bitcoin Gold (хардфорк Bitcoin, входит в ТОР-30 криптовалют по версии Coinmarketcap), основатель Cryptoapps Ltd, член правления блокчейн проектов Credits и Depository Network, ведущий разработчик в финансово-техническом проекте Phyre. В своем выступлении Мартин расскажет про то, какие риски содержит технология блокчейн и выделит ключевые атаки в данной сфере.

Со-основатель Bitcoin Gold выступит на ключевом форуме по блокчейну и криптовалютам Blockchain Life 2018

 

Узнать список всех спикеров и купить билет до подорожания 15 сентября можно на сайте форума: https://blockchain-life.com/ru/

Организаторы продолжают прием заявок на участие в независимой отраслевой премии Blockchain Life Awards. Среди номинаций:

- “Лучшая централизованная биржа”,

- “Самое перспективное ICO 2018”,

- “Лучший российский блокчейн-проект”,

- “Лучший криптовалютный блоггер”

- и еще 8 номинаций. 

Список всех номинаций и подробности: https://blockchain-life.com/ru/awards/ 

Заявки на участие принимаются до 28 сентября. Торжественное награждение победителей состоится на главной сцене форума Blockchain Life 2018.

Международный форум Blockchain Life 2018 состоится 7-8 ноября в Санкт-Петербурге.

Организаторы: Сергей Хитров, listing.help  - вывод проектов на криптобиржи, рейтинговое агентство icotop.io

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский предприниматель, инженер-инноватор Мартин Куванджиев поделится своим уникальным опытом с участниками международного форума Blockchain Life 2018.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Выяснилось, что новые iPhone почти не отличаются по мощности от предыдущих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика