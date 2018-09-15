Две беды белорусского стартапа

Сегодня стартаперское движение в Беларуси набирает обороты с каждым днем. Количество стартапов растет, но успешными из них становятся единицы. С чем это может быть связано? В интервью каналу «Стартап технологии» Алексей Гречанинов, ветеран IT-индустрии и опытный стартапер, поделился своей точкой зрения по данному вопросу.

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Одно из основных заблуждений появляется еще на этапе зарождения идеи. А что же такое на самом деле стартап? Можно ли считать стартапом любой новый проект?

«Если программист написал какую-нибудь программу, у него есть какой-нибудь знакомый маркетолог и дизайнер, и они вместе что-то сделали - это еще не стартап. Это изделие. Оно отличается от продукта тем, что у последнего есть коммерческая перспектива. Поэтому стартап, строго говоря, - это предприятие для зарабатывания денег, причем изначально заточенное и планирующее взрывной рост в будущем», - говорит Алексей Гречанинов.

Затрагивая тему белорусского стартаперского рынка, эксперт говорит об одной из главных проблем отечественных стартаперов - у них нет понимания бизнес-модели того, что они собираются делать. В то же время с пониманием технической составляющей практически не возникает. Техническая экспертиза у наших стартапов довольно сильна, они могут ее сделать, поэтому вопрос «как делать?» практически не поднимается. Но слабо проработанные механизмы продвижения значительно тормозят развитие проекта, или в некоторых случаях вовсе означают гибель стартапа. Без правильного продвижения стартап не может развиваться.

В своем интервью эксперт выделяет две основные «беды», которые есть сегодня в нашей стране.

Во-первых, это недостаточное количество предпринимателей, которые смогли бы принимать участие в белорусских стартапах. Ведь одной из составляющих успешного стартапа, по мнению Гречанинова, является наличие в команде предпринимателя. Это должен быть человек со знанием дела и законов рынка. А ценность предпринимателя растет с количеством его неудач, т.к. знает, что в этой ситуации так делать не надо.

Второй бедой является непонимание стартаперами собственного целевого рынка.

«Они (стартаперы - прим.ред.), как правило, ориентируются все на Запад. И это логично. Это уже аксиома: там деньги есть, на ранке СНГ денег меньше, как минимум. Все пытаются ориентироваться на западный рынок, при этом не всегда понимая психологию западного потребителя».

Эксперт подчеркивает, что для понимания этой самой психологии в идеале нужно жить на том рынке, куда ты собираешься продвигать товар. Но это не всегда возможно.

Будучи стартапером с большим стажем, Алексей Гречанинов поделился видением наиболее типичных ошибок любого стартапа, а также рассказал о собственных ошибках, с которыми пришлось столкнуться в начале пути.



«В стартапе должно быть несколько людей, несколько основателей, которые работают именно в этом стартапе и за счет этого психологически друг друга поддерживают. У нас всеми делами занимался я, а у стартапа дела всегда идут то вверх, то вниз. В основном вниз, как правило. Если вверх - то это уже какая-то аномалия получается. Получается, что нет психологической поддержки, и это довольно сложно. Как правило, люди не выдерживают такой нагрузки».

Вопрос разделения обязанностей довольно остро стоит во многих стартапах, так как автор проекта чаще всего не может или просто не хочет доверить часть обязанностей другому человеку, тем самым значительно усложняя себе жизнь. Правильное разделение обязанностей - вот к чему следует стремиться стартапу.

Среди наиболее частых ошибок в стартапах, по мнению гостя, можно выделить:

1) Переоценка собственных сил.

2) Непонимание того, что стартап, в первую очередь, это бизнес, а не ремесло.

Сегодня можно найти примеры проектов, которые являются стартапами уже несколько лет. С точки зрения определения стартапа - это нонсенс. Стартап обычно выстреливает в ближайшие полтора года. Если он живет дольше, то либо он очень специфический стартап, либо не стартап вообще.

3) Нет четкого разделения обязанностей.

В проекте должны быть специалисты всех направлений, что позволяет более эффективно справляться с насущными вопросами. Предприниматель, маркетолог, дизайнер - все они являются частью большого механизма стартапа.



«Если один и тот же специалист занимается и руководством проекта, и продвижением, и продуктом, то я в такие стартапы особо не верю».

Эксперт подчеркивает различие психологических ролей создателя продукта и руководителя проекта. Как показывает практика, один человек справиться со всем этим просто не в состоянии.

В стартапе большую роль играет правильное планирование. Это касается всех сфер: время, ресурсы, персонал.