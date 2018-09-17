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Дмитрий Калинин из RBF Ventures рассказал в чем разница между стартапами OneSoil и «АгроДронГрупп»
17.09.2018 16:09 — Новости Hi-Tech | Bybanner
В данном интервью будут обсуждаться последние новости венчурного рынка, как в Беларуси, так и за рубежом. Так же вы узнаете, куда выгоднее вкладывать деньги и что быстрее окупается: хардверные проекты, IT-бизнес или что-то другое.
Так же Дмитрий расскажет о развитии венчурных рынков в странах-соседях, и выделит отличительные особенности развития венчурного рынка в Беларуси.
В интервью будет затронута тема развития технологий сельского хозяйства в Беларуси. Гость канала поделится своим видением развития стартапов в этой сфере. Дмитрий Калинин расскажет о компании «АгроДронГрупп», которую недавно проинвестировал RBF Ventures. В частности, из интервью можно будет узнать, как с помощью дрона усовершенствуется и облегчается работа в агросекторе. Дмитрий так же расскажет весьма интересную историю из практики, как с помощью продукции агродрона крупной компании удалось подтвердить эффективность своих продуктов.
Главный герой видео расскажет об особенностях и возможных ошибках в зарубежном инвестировании. Будут приведены наглядные примеры из практики.
Почему стартаперы опасаются государственного участия в проектах? В видео будет подробно обсуждаться этот вопрос. Калинин выскажет свое мнение по этому поводу, так же выделит основные плюсы и минусы.
Дмитрий Калинин раскроет тему сообщества бизнес-ангелов в Беларуси. Расскажет подробности о его работе, о перспективах сотрудничества.
В завершении интервью Дмитрий поделится подробными результатами деятельности Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций, также не оставит в стороне тему конкуренции стартапов OneSoil и «АгроДронГрупп».
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