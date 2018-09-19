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Китай думает выпускать в Беларуси тонкие солнечные батареи за 300 млн долларов

20.09.2018 14:55 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Администрация китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» ведет переговоры с китайской корпорацией Hanergy Holding Group по вхождению в парк с крупным инвестпроектом. Данную информацию TUT.BY подтвердил первый заместитель гендиректора компании по развитию парка Кирилл Коротеев.

Hanergy Holding Group - частная китайская корпорация, основанная в 1994 году. Специализируется на возобновляемых источниках энергии, крупный производитель тонкопленочных солнечных элементов (thin-film solar), разработанных на основе немецких технологий. В данной сфере имеет более 2000 патентов. Технология может использоваться для беспилотных летательных аппаратов, работающих на солнечной энергии, в панелях на крышах домов, новых транспортных средствах, различной электронике, в бытовых сферах, говорится в сообщении посольства Беларуси в Китае.

В качестве учредителей проекта помимо Hanergy Holding Group рассматриваются специализированный фонд китайской стороны, «Компания по развитию индустриального парка, Белорусский инновационный фонд. Дополнительно планируется привлекать заемные средства китайских банков. Ранее размещенная на сайте Администрации Советского района информация удалена по причине «неактуальности».

Кирилл Коротеев отметил, что сейчас ведется разработка бизнес-плана и определяется непосредственное содержание проекта (мощность, какие продукты будут выпускаться, очередность). Стоимость реализации первого этапа проекта оценена в более 300 млн долларов. «Все процессы идут одновременно, и самое сложное на данном этапе - структурировать источники финансирования», - сказал Коротеев.

По его словам, выгода проекта состоит в широком спектре применения продукции, от строительных и отделочных материалов до потребительских товаров, потенциале развития сопутствующих производств. «Это не говоря о рабочих местах, высоких технологиях и огромном экспортном потенциале», - добавил собеседник.

Что касается опасений по поводу негативного воздействия на экологию, то под Минском будет использована «совсем иная технология производства, чем при выпуске традиционных солнечных панелей». «По информации инвестора, вредное воздействие исключено. Но в любом случае у нас в парке жесткие требования по выбросам, санзонам. Даже жестче, чем в Минске. Все это фиксируется в договоре с инвестором, при выдаче технических условий на проектирование, а потом тщательно анализируется при экспертизе проектной документации», - пояснил Коротеев.

 
Теги: Минск
 
 
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Администрация китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» ведет переговоры с китайской корпорацией Hanergy Holding Group по вхождению в парк с крупным...
 
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